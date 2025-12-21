Rémy Valin débouté en première instance face à Denain

Rémy Valin n’a pas obtenu gain de cause en première instance. L’ancien entraîneur de Denain, remercié en fin de saison 2023-2024, a vu la juridiction prud’homale reconnaître la faute grave avancée par le club. Une décision qui devrait l’amener à faire appel, mais qui permet à l’AS Denain Voltaire de tourner la page d’un épisode sensible de son histoire récente.

Une rupture devenue inévitable en fin de saison 2023-2024

La séparation entre Rémy Valin et Denain était intervenue dans un contexte sportif et humain particulièrement tendu. À l’époque, le club nordiste expliquait que la dynamique collective s’était détériorée au point de rendre la collaboration impossible. L’entente entre le technicien et son groupe de joueurs était devenue trop fragile pour envisager une poursuite du projet.

Denain occupait alors la 15e place de Pro B avec un bilan de 10 victoires pour 28 défaites, loin des ambitions affichées en début de saison. Le club avait acté ce changement comme un électrochoc, confiant l’intérim à Jules Bossé dans l’attente d’un nouvel entraîneur.

La juridiction prud’homale donne raison à Denain

Dans le cadre du contentieux engagé par Rémy Valin, la juridiction prud’homale a validé les arguments avancés par l’AS Denain Voltaire. La faute grave reprochée à l’ancien entraîneur a été reconnue en première instance, déboutant ainsi ce dernier de ses demandes.

Le président du club, Yohan Senez, a réagi à cette décision en soulignant à la fois la satisfaction juridique et la volonté d’apaisement :

« La juridiction prud’homale a fait droit aux arguments développés par l’AS Denain Voltaire dans le contentieux qui l’oppose à son ancien salarié Rémy Valin. C’est une bonne nouvelle pour le club, qui permet d’aller de l’avant et qui n’entame pas la considération portée à Rémy Valin pour l’ensemble de son travail effectué à Denain et pour les qualités qui sont les siennes. »

Deux trajectoires qui ont depuis évolué

Depuis son départ de Denain, Rémy Valin a rapidement retrouvé un banc. Il a rebondi à Nantes, entamant un nouveau projet après cet épisode délicat dans le Nord.

De son côté, l’AS Denain Voltaire a également su se réorganiser. Le club a confié les rênes de son équipe à Ali Bouziane, amorçant un nouveau cycle sportif après une saison 2023-2024 marquée par les turbulences.

Un dossier pas encore totalement refermé

Si cette décision de première instance constitue une étape importante pour Denain, le dossier n’est pas définitivement clos. Le coach parisien devrait faire appel, et l’issue judiciaire pourrait encore évoluer dans les mois à venir.

En attendant, le club nordiste peut s’appuyer sur ce jugement pour avancer plus sereinement, tandis que Rémy Valin poursuit sa carrière sur un autre banc, loin de Denain… même s’il y sera ce mardi puisque l’Hermine y jouera pour la 16e journée d’ÉLITE 2.