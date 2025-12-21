Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Rémy Valin débouté en première instance face à Denain

ÉLITE 2 - Rémy Valin a été débouté en première instance dans le contentieux prud’homal qui l’opposait à l’AS Denain Voltaire. La juridiction a reconnu la faute grave invoquée par le club nordiste, qui s’était séparé de son entraîneur à l’issue de la saison 2023-2024. L'actuel coach de Nantes devrait faire appel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rémy Valin débouté en première instance face à Denain

Depuis son départ de Denain, Rémy Valin a pu rebondir à Nantes

Crédit photo : Cécile Thomas

Rémy Valin n’a pas obtenu gain de cause en première instance. L’ancien entraîneur de Denain, remercié en fin de saison 2023-2024, a vu la juridiction prud’homale reconnaître la faute grave avancée par le club. Une décision qui devrait l’amener à faire appel, mais qui permet à l’AS Denain Voltaire de tourner la page d’un épisode sensible de son histoire récente.

Une rupture devenue inévitable en fin de saison 2023-2024

La séparation entre Rémy Valin et Denain était intervenue dans un contexte sportif et humain particulièrement tendu. À l’époque, le club nordiste expliquait que la dynamique collective s’était détériorée au point de rendre la collaboration impossible. L’entente entre le technicien et son groupe de joueurs était devenue trop fragile pour envisager une poursuite du projet.

LIRE AUSSI

Denain occupait alors la 15e place de Pro B avec un bilan de 10 victoires pour 28 défaites, loin des ambitions affichées en début de saison. Le club avait acté ce changement comme un électrochoc, confiant l’intérim à Jules Bossé dans l’attente d’un nouvel entraîneur.

La juridiction prud’homale donne raison à Denain

Dans le cadre du contentieux engagé par Rémy Valin, la juridiction prud’homale a validé les arguments avancés par l’AS Denain Voltaire. La faute grave reprochée à l’ancien entraîneur a été reconnue en première instance, déboutant ainsi ce dernier de ses demandes.

Le président du club, Yohan Senez, a réagi à cette décision en soulignant à la fois la satisfaction juridique et la volonté d’apaisement :

« La juridiction prud’homale a fait droit aux arguments développés par l’AS Denain Voltaire dans le contentieux qui l’oppose à son ancien salarié Rémy Valin. C’est une bonne nouvelle pour le club, qui permet d’aller de l’avant et qui n’entame pas la considération portée à Rémy Valin pour l’ensemble de son travail effectué à Denain et pour les qualités qui sont les siennes. »

Deux trajectoires qui ont depuis évolué

Depuis son départ de Denain, Rémy Valin a rapidement retrouvé un banc. Il a rebondi à Nantes, entamant un nouveau projet après cet épisode délicat dans le Nord.

De son côté, l’AS Denain Voltaire a également su se réorganiser. Le club a confié les rênes de son équipe à Ali Bouziane, amorçant un nouveau cycle sportif après une saison 2023-2024 marquée par les turbulences.

Un dossier pas encore totalement refermé

Si cette décision de première instance constitue une étape importante pour Denain, le dossier n’est pas définitivement clos. Le coach parisien devrait faire appel, et l’issue judiciaire pourrait encore évoluer dans les mois à venir.

En attendant, le club nordiste peut s’appuyer sur ce jugement pour avancer plus sereinement, tandis que Rémy Valin poursuit sa carrière sur un autre banc, loin de Denain… même s’il y sera ce mardi puisque l’Hermine y jouera pour la 16e journée d’ÉLITE 2.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Denain
Denain
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le Prince Albert a assisté à sa première rencontre en 2025-2026 de l'AS Monaco, ce vendredi 19 décembre contre le Bayern Munich, mais s'interroge quant à l'avenir du club au vue des frasques et dettes depuis la prise en main d'Aleksej Fedorycsev
Betclic ELITE
00h00Le président de la LNB Philippe Ausseur sonne la fin de « la bienveillance et la patience » à l’égard de Monaco
Esake
00h00Amine Noua explose son record de points dans la victoire de l’Aris Salonique
Liga Femenina Endesa
00h00Axelle Merceron encore étincelante dans la victoire de Gran Canaria
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
Armel Traoré s'est blessé à la cheville lors de la défaite de l'ASVEL chez l'Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle blessure d’envergure pour l’ASVEL
ELITE 2
00h00Rémy Valin débouté en première instance face à Denain
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg renverse Chalon à Ekinox, dans le sillage d’un Both Gach record !
À l’étranger
00h00Débuts victorieux pour Patrick Beverley au PAOK Salonique, derrière le carton de Cleveland Melvin
Betclic Élite
00h00Le Mans regagne enfin à domicile face à Gravelines, qui enchaîne une 6e défaite consécutive…
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
1 / 0