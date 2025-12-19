Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher

Mohamed Diawara a eu des responsabilités en NBA ce jeudi 18 décembre. Profitant des nombreuses absences dans la raquette new-yorkaise, l’intérieur français a été titularisé pour la première fois avec les Knicks. Une soirée marquée aussi par un duel très attendu entre Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher, remporté par le joueur des Hornets, dans une large revue d’effectif des Frenchies engagés.

Mohamed Diawara titularisé, et déjà à son meilleur total en NBA

Pour la première fois de sa jeune carrière, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a démarré un match NBA dans le cinq majeur des New York Knicks. Face aux Indiana Pacers, le Français a su saisir l’opportunité d’une équipe qui avait gagné la NBA Cup deux jours plus tôt.

En 18 minutes, Diawara a inscrit 5 points à 2/5 au tir (dont 0/2 à 3-points), ajouté 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Un total qui lui permet d’égaler son record de points en NBA. Offensivement encore timide balle en main, le tricolore a surtout montré des choses intéressantes en défense, avec de l’impact et de la mobilité.

New York, pourtant diminué, s’est imposé sur le fil à Indianapolis (114-113), deux jours après avoir remporté la NBA Cup, grâce à un tir décisif de Jalen Brunson à 4,4 secondes de la fin. A noter que Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) a cumulé 3 points à 1/5 et 3 rebonds en 11 minutes, mais a terminé avec un +/- de -17, et que *Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a lui joué 3 minutes pour 1 passe décisive et 1 interception.

JALEN BRUNSON DOUBLE BANG FOR THE WIN. VOTE ALL-STAR ⭐️ https://t.co/HWjDFYAboJ pic.twitter.com/jdfh3FOTlo — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 19, 2025

Tidjane Salaün s’affirme, Risacher en retrait à Charlotte

À Charlotte, le duel entre sophomores français a tourné à l’avantage de Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans). Dans la victoire des Hornets contre Atlanta (133-126), l’ailier a une nouvelle fois répondu présent avec le temps de jeu qui lui est accordé.

Tidjane Salaün a compilé 10 points à 4/6 au tir, dont 2/4 derrière l’arc, 4 rebonds et 1 passe en seulement 15 minutes. Une production propre et efficace, dans un match marqué par l’adresse exceptionnelle des Hornets à 3-points. A l’intérieur, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a lui compilé 5 points, 6 rebonds et 2 passes décisives.

Tidjane Salaün 10 Points, 4 Rebs, 2 Assists full highlight vs Hawks I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/CkiVbSjDVW — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) December 19, 2025

En face, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a vécu une soirée plus discrète. Le numéro 1 de la Draft 2024 termine avec 5 points à 2/7 au tir (0/2 à 3-points), 3 rebonds et 1 passe en 20 minutes, dans un contexte collectif dominé par l’adresse extérieure adverse.

Une soirée dense pour les Frenchies en NBA

Au total, 14 joueurs français étaient sur les parquets cette nuit. Maxime Raynaud a signé la ligne statistique la plus impressionnante avec 29 points et 11 rebonds. Victor Wembanyama a lui aussi été complet, tandis que plusieurs autres Tricolores ont apporté leur pierre à l’édifice en sortie de banc. Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) et Noah Penda (1,99 m, 20 ans) ont toutefois perdu avec les Clippers et le Magic contre les deux meilleures équipes de la conférence Ouest, OKC et Denver. Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) n’est pas entré en jeu pour le Thunder.

Récapitulatif des Français de la soirée du jeudi 18 décembre :

– Maxime Raynaud : 29 points, 11 rebonds, 2 passes, 2 interceptions

– Sidy Cissoko : 3 points, 3 passes, 2 interceptions

– Rayan Rupert : 1 minute 40 seconde de jeu

– Alexandre Sarr : 18 points, 4 rebonds, 3 passes

– Bilal Coulibaly : 3 points, 4 rebonds, 1 passe

– Victor Wembanyama : 15 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 contres

– Tidjane Salaün : 10 points, 4 rebonds

– Moussa Diabaté : 5 points, 6 rebonds, 2 passes

– Zaccharie Risacher : 5 points, 3 rebonds

– Mohamed Diawara : 5 points, 3 rebonds

– Guerschon Yabusele : 3 points, 3 rebonds

– Pacôme Dadiet : 1 passe, 1 interception

– Noah Penda : 3 points, 5 rebonds

– Nicolas Batum : 6 points, 2 rebonds, 2 interceptions