Betclic ELITE

[Vidéo] Comment Nanterre est devenu une place forte défensive de Betclic ELITE sous Julien Mahé

Betclic ELITE - Troisième de Betclic ELITE avec 8 victoires en 11 matches, Nanterre réalise un début de saison remarquable pour la première année de Julien Mahé sur le banc, malgré seulement le 13e budget du championnat. Process Corporation décrypte en vidéo les clés de cette réussite.
00h00
[Vidéo] Comment Nanterre est devenu une place forte défensive de Betclic ELITE sous Julien Mahé

Sous les ordres de Julien Mahé, Nanterre réalise pour le moment un excellent début de saison

Crédit photo : Julie Dumélié

Nanterre n’avait pas goûté aux playoffs la saison passée, au terme d’un exercice compliqué. Quelques mois plus tard, le club francilien a complètement changé de visage. Troisième de Betclic ELITE après 11 journées (8 victoires), Nanterre s’appuie sur une identité claire, assumée et parfaitement exécutée pour s’installer dans le haut du classement dès la première saison de Julien Mahé à la barre.

Un collectif structuré, porté par une défense de haut niveau

Si l’attaque de Nanterre est cohérente et structurée, c’est surtout de l’autre côté du terrain que les hommes de Julien Mahé font la différence. Avec la 3e défense de Betclic ELITE, le club francilien a bâti son excellent début de saison sur une base solide, collective et répétable.

Cette rigueur défensive permet à Nanterre de rivaliser chaque week-end avec des équipes disposant de moyens bien supérieurs, malgré un budget classé seulement 13e du championnat.

Une méthode Julien Mahé déjà bien rodée

La recette appliquée à Nanterre n’est pas nouvelle pour Julien Mahé, récemment récompensé par sa nomination au poste de sélectionneur national de la Belgique. Elle repose sur une agressivité constante mais maîtrisée, une pression forte sur le ballon et des rotations défensives parfaitement coordonnées.

L’idée est claire : attaquer le porteur de balle très haut, sans jamais rompre l’équilibre collectif.

LIRE AUSSI

Le rôle clé du “safety” dans la défense nanterrienne

Dans le détail, Nanterre sort fort avec son joueur intérieur sur le porteur de balle. Derrière, un joueur est désigné comme “safety”, positionné en dernier défenseur. Son rôle est d’attaquer le ballon très haut, avant le demi-cercle de non-charge, tout en étant couvert par une rotation en X du même côté.

Cette rotation permet au défenseur agressif de revenir dans le jeu sans déséquilibrer la défense. Dès que le ballon change de côté, les rôles s’inversent : celui qui était côté ballon devient à son tour le safety.

Un mécanisme classique sur le papier, mais extrêmement exigeant en termes de timing, de communication et de discipline collective.

Une vidéo pour comprendre comment défendre fort… sans se désunir

Si les principes sont connus, leur mise en œuvre est loin d’être anodine. C’est précisément ce que montre Process Corporation dans sa vidéo d’analyse : comment défendre avec intensité, agresser le ballon et contrôler les espaces, sans jamais perdre la structure collective.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’approprier ces principes défensifs et comprendre pourquoi Nanterre est aujourd’hui l’une des équipes les plus solides de Betclic ELITE, cette vidéo constitue une ressource précieuse :

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
lulutoutvert
ce n'est pas car ça parle de Nanterre, mais c'est très intéressant pour mieux comprendre les différentes défenses et attaques pour l'ignare que je suis
