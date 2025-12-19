Recherche
NBA

Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent

NBA - Victor Wembanyama a marqué les esprits en seulement 17 minutes lors du large succès des Spurs contre Washington, dans une rencontre qui permettait aussi de retrouver le duo français Alexandre Sarr – Bilal Coulibaly.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent

Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Deux jours après la défaite en finale de NBA Cup, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et San Antonio ont rapidement remis la machine en route. À domicile, les Spurs ont dominé les Washington Wizards (119-94), dans un match marqué par l’impact fulgurant du Français en sortie de banc, mais aussi par la belle résistance d’Alexandre Sarr, de retour à la compétition avec Bilal Coulibaly.

Un départ prudent pour Wembanyama, San Antonio s’appuie sur son banc

Mitch Johnson avait fait le choix de la prudence. Comme lors de la NBA Cup, Victor Wembanyama n’a pas débuté la rencontre, et a même dû attendre la 15e minute pour entrer en jeu, afin de préserver son mollet gauche dans un calendrier chargé.

Cela n’a pas empêché les Spurs de bien démarrer. Stephon Castle et Luke Kornet ont attaqué le cercle avec agressivité, tandis que Dylan Harper, très en vue en sortie de banc, a profité du manque de protection intérieure de Washington sur certaines séquences.

En face, les Wizards se sont accrochés, portés par Alexandre Sarr et Kyshawn George. Les joueurs de la capitale sont même revenus à hauteur à plusieurs reprises, rentrant aux vestiaires avec seulement quatre points de retard (57-53).

Alexandre Sarr assume le leadership côté Wizards

Pour son retour après blessure, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) n’a pas fui ses responsabilités. Très actif offensivement, le Toulousain a cherché le duel et attaqué la peinture, tout en s’écartant ponctuellement derrière l’arc.

Avec 18 points au final, dont 14 à la mi-temps, il a longtemps maintenu Washington dans le match, répondant à l’intensité des Spurs et tenant tête à Victor Wembanyama sur plusieurs possessions, notamment avec un contre et quelques finitions autoritaires près du cercle.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
18
PTS
4
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
119 94
WAS

Le troisième quart-temps fait basculer la rencontre

Après un début de seconde période où Washington est même brièvement passé devant, San Antonio a changé de rythme. Devin Vassell et De’Aaron Fox ont d’abord sanctionné à 3-points, avant que Mitch Johnson ne lâche définitivement son joyau.

À peine entré, Victor Wembanyama a électrisé le Frost Bank Center avec une claquette dunk monumentale. Derrière, tout s’enchaîne : tir primé, contres autoritaires, coast-to-coast conclu au dunk. En quelques minutes, le Français fait exploser l’écart et les Spurs passent à +15 à l’issue du troisième quart-temps (91-75).

LIRE AUSSI

Un Wembanyama ultra-efficace en 17 minutes

La fin de match n’a été qu’une gestion tranquille pour San Antonio. Portés par l’adresse de Julian Champagnie et l’énergie de Harper et Castle, les Spurs ont définitivement étouffé des Wizards à court de solutions.

Victor Wembanyama a ajouté une dernière action d’éclat avec un dunk après avoir éliminé son défenseur, avant de laisser le banc finir le travail. En 17 minutes et 18 secondes, le Français compile 15 points (6/11 aux tirs), 8 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres, avec un impact évident sur le run décisif des siens.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
15
PTS
8
REB
4
PDE
Logo NBA
SAS
119 94
WAS

Côté Wizards, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) est resté discret offensivement (3 points à 1/7), malgré une activité défensive constante. Washington, trop maladroit de loin, n’a pas pu suivre l’intensité texane sur la durée.

San Antonio signe ainsi une quatrième victoire consécutive en saison régulière et se projette déjà vers le back-to-back à Atlanta, avec un Victor Wembanyama ménagé… mais toujours aussi spectaculaire.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

fussoire38
Il est toujours aussi impressionant le Victor :o)
