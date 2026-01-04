Recherche
EuroLeague

Nando De Colo voudrait quitter l’ASVEL pour le Fenerbahçe Istanbul !

Sollicité par son ancien club du Fenerbahçe Istanbul ces derniers jours, Nando De Colo aurait dit oui au champion d'Europe, désireux d'aller chasser une troisième EuroLeague sous les couleurs stambouliotes. Mais il lui faudra désormais être libéré par l'ASVEL, alors que la date limite pour les transferts est fixée au lundi 5 janvier...
|
00h00
Résumé
Écouter
Nando De Colo voudrait quitter l’ASVEL pour le Fenerbahçe Istanbul !

Nando De Colo va-t-il retrouver le maillot du Fenerbahçe ?!

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis qu’EuroLeague France a fait fuiter l’information de l’intérêt du Fenerbahçe Istanbul pour Nando De Colo vendredi, la France du basket était partagée : d’un côté, l’envie de voir la légende nordiste vivre ses dernières heures de basketteur sous nos yeux, en Betclic ÉLITE ou de l’autre, celle de le voir rejoindre un vrai concurrent au titre européen, afin de s’offrir la sortie qu’il mérite, loin des bas-fonds de l’EuroLeague qu’il fréquente depuis quatre saisons avec l’ASVEL…

À un peu plus de 24 heures de l’échéance, avec une deadline au 5 janvier pour les transferts entre clubs EuroLeague, il semblerait que le Fenerbahçe Istanbul aurait bien avancé sur le dossier.

L’ASVEL voudra-t-elle le libérer ? 

BasketNews relate ainsi que le club stambouliote serait parvenu à un accord de principe avec Nando De Colo. Ce qui ne préfigure pas encore d’une sortie définitive car l’élément bloquant ces derniers jours était l’ASVEL, logiquement peu encline à libérer son meilleur joueur. Les efforts actuels des dirigeants turcs se concentrent donc désormais sur les négociations avec le front-office rhodanien.

Débarqué à la surprise générale à Villeurbanne en 2022, l’ancien MVP de l’EuroLeague n’a remporté qu’un seul trophée avec l’ASVEL : la Leaders Cup 2023. S’il est parfois apparu déclinant, cela ne ressemblait finalement qu’à une illusion, puisqu’il est en train de signer une campagne continentale formidable, actuellement aux portes du Top 10 à l’évaluation (13,6 points à 50%, 2,1 rebonds et 4,7 passes décisives pour 17,8 d’évaluation en 21 minutes de moyenne).

Mardi, Nando De Colo a fait chavirer la LDLC Arena face à Paris (photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche)

Alors qu’il n’a jamais été animé par d’immenses qualités athlétiques, l’Arrageois continue de briller grâce à une intelligence et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne. Tout en conservant une justesse folle : ainsi, pour un seul lancer-franc. (59/60), il aurait même pu inaugurer un tout nouveau club, celui des 50% à deux points, 40% à trois points, et 100% aux lancers-francs !

S’il venait réellement à quitter l’ASVEL, son dernier match sous le maillot rhodanien aura été un chef-d’œuvre mardi dernier. Contre le Paris Basketball, il s’est fendu de trois tirs primés décisifs pour permettre à l’équipe de Pierric Poupet de quitter la place de lanterne rouge.

 

Champion d’Europe en titre, actuel 3e de la compétition, le Fenerbahçe avait eu recours à une signature similaire l’an dernier, embauchant le vétéran Errick McCollum lors des tous premiers jours de l’année 2025. L’Américain s’était avéré très précieux lors du sacre turc, avec notamment une demi-finale à 13 points contre le Panathinaïkos Athènes.

Un deuxième chapitre au Fenerbahçe ?!

Nando De Colo et le Fenerbahçe, c’est également une union bien connue. Après sa sortie du CSKA Moscou en 2019, où il avait remporté sa deuxième couronne continentale, l’ancien Spur était parti à Istanbul en visant un troisième titre, attiré notamment par la perspective de travailler avec le légendaire Zeljko Obradovic.

Mais l’histoire ne s’était pas passée comme prévue, le Français s’échinant à performer dans une forme de vide collectif, avec un sweep reçu en 2021 des mains du… CSKA Moscou, avant une anonyme 12e place en 2022. Alors que l’Anadolu Efes avait également pris le pouvoir local, NDC avait cependant sauvé les apparences avec un titre de champion de Turquie sur son dernier match, venant s’ajouter à la Coupe de Turquie conquise en 2020.

En 2022, Nando De Colo avait quitté le Fenerbahçe Istanbul sur un titre de champion de Turquie (photo : Fenerbahçe Beko)

Sauf que cinq ans sans participer aux playoffs de l’EuroLeague, ce n’est pas vraiment l’idée que l’on se fait du potentiel plus grand joueur de l’histoire de la compétition, deuxième homme avec 5 000 points en carrière. L’anomalie pourrait être réparée. Et la quête d’une troisième couronne reprendre sous les couleurs bleues et jaunes.

malanese
Autant dire que c'est fait à mon avis . L'ASVEL n'a pas toujours été clean avec le joueur .
Répondre
(0) J'aime
rudd4
Hein ?? Comment ca pas clean ?
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith- Modifié
Les entourloupes pour payer le joueur de façon illégale, pendant plusieurs saisons, via la société de droit à l'image en Israël, ça ne vous dit rien ? Allez, un petit effort !
(0) J'aime
thorir
Hm... Si ça n'était pas autant dans l'urgence je pense qu'il y'aurait pu avoir une voie où les 2 parties auraient pu être gagnantes, parce qu'avec le salaire de NDC + son buy out et le salaire prévu pour Eboua tu pouvais densifier le roster avec 2 renforts de qualité, mais organiser ça en 2-3 jours c'est quand même complexe
Répondre
(0) J'aime
