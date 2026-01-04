Nando De Colo voudrait quitter l’ASVEL pour le Fenerbahçe Istanbul !

Depuis qu’EuroLeague France a fait fuiter l’information de l’intérêt du Fenerbahçe Istanbul pour Nando De Colo vendredi, la France du basket était partagée : d’un côté, l’envie de voir la légende nordiste vivre ses dernières heures de basketteur sous nos yeux, en Betclic ÉLITE ou de l’autre, celle de le voir rejoindre un vrai concurrent au titre européen, afin de s’offrir la sortie qu’il mérite, loin des bas-fonds de l’EuroLeague qu’il fréquente depuis quatre saisons avec l’ASVEL…

🚨 Selon nos informations, le Fenerbahçe Istanbul ferait le forcing pour se ré attacher les services de Nando De Colo et terminer la saison #EuroLeague en Turquie, mais l’opération bloquerait du côté de l’Asvel… le temps presse, la date limite des transferts étant le 5 janvier… pic.twitter.com/EnwLlDYsUm — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) January 2, 2026

À un peu plus de 24 heures de l’échéance, avec une deadline au 5 janvier pour les transferts entre clubs EuroLeague, il semblerait que le Fenerbahçe Istanbul aurait bien avancé sur le dossier.

L’ASVEL voudra-t-elle le libérer ?

BasketNews relate ainsi que le club stambouliote serait parvenu à un accord de principe avec Nando De Colo. Ce qui ne préfigure pas encore d’une sortie définitive car l’élément bloquant ces derniers jours était l’ASVEL, logiquement peu encline à libérer son meilleur joueur. Les efforts actuels des dirigeants turcs se concentrent donc désormais sur les négociations avec le front-office rhodanien.

Débarqué à la surprise générale à Villeurbanne en 2022, l’ancien MVP de l’EuroLeague n’a remporté qu’un seul trophée avec l’ASVEL : la Leaders Cup 2023. S’il est parfois apparu déclinant, cela ne ressemblait finalement qu’à une illusion, puisqu’il est en train de signer une campagne continentale formidable, actuellement aux portes du Top 10 à l’évaluation (13,6 points à 50%, 2,1 rebonds et 4,7 passes décisives pour 17,8 d’évaluation en 21 minutes de moyenne).

Alors qu’il n’a jamais été animé par d’immenses qualités athlétiques, l’Arrageois continue de briller grâce à une intelligence et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne. Tout en conservant une justesse folle : ainsi, pour un seul lancer-franc. (59/60), il aurait même pu inaugurer un tout nouveau club, celui des 50% à deux points, 40% à trois points, et 100% aux lancers-francs !

S’il venait réellement à quitter l’ASVEL, son dernier match sous le maillot rhodanien aura été un chef-d’œuvre mardi dernier. Contre le Paris Basketball, il s’est fendu de trois tirs primés décisifs pour permettre à l’équipe de Pierric Poupet de quitter la place de lanterne rouge.

CLUTCH Nando De Colo 🎯 3 three-pointers in the most important moment of the 🇫🇷 derby to seal the home W!@LDLCASVEL I #EveryGameMatters pic.twitter.com/H39Dsi1L95 — EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2025

Champion d’Europe en titre, actuel 3e de la compétition, le Fenerbahçe avait eu recours à une signature similaire l’an dernier, embauchant le vétéran Errick McCollum lors des tous premiers jours de l’année 2025. L’Américain s’était avéré très précieux lors du sacre turc, avec notamment une demi-finale à 13 points contre le Panathinaïkos Athènes.

Un deuxième chapitre au Fenerbahçe ?!

Nando De Colo et le Fenerbahçe, c’est également une union bien connue. Après sa sortie du CSKA Moscou en 2019, où il avait remporté sa deuxième couronne continentale, l’ancien Spur était parti à Istanbul en visant un troisième titre, attiré notamment par la perspective de travailler avec le légendaire Zeljko Obradovic.

Mais l’histoire ne s’était pas passée comme prévue, le Français s’échinant à performer dans une forme de vide collectif, avec un sweep reçu en 2021 des mains du… CSKA Moscou, avant une anonyme 12e place en 2022. Alors que l’Anadolu Efes avait également pris le pouvoir local, NDC avait cependant sauvé les apparences avec un titre de champion de Turquie sur son dernier match, venant s’ajouter à la Coupe de Turquie conquise en 2020.

Sauf que cinq ans sans participer aux playoffs de l’EuroLeague, ce n’est pas vraiment l’idée que l’on se fait du potentiel plus grand joueur de l’histoire de la compétition, deuxième homme avec 5 000 points en carrière. L’anomalie pourrait être réparée. Et la quête d’une troisième couronne reprendre sous les couleurs bleues et jaunes.