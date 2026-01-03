Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année

NBA - Zaccharie Risacher a signé un match correct pour contribuer à la victoire d'Atlanta 111-99 face aux Knicks au Madison Square Garden, malgré l'absence de Trae Young. Jalen Johnson a signé son 7e triple-double de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année

Zaccharie Risacher face aux New York Knicks d’OG Anunoby au Madison Square Garden

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Les Atlanta Hawks ont créé la surprise vendredi soir en s’imposant 111-99 sur le parquet des New York Knicks au Madison Square Garden. Une performance d’autant plus remarquable que les Hawks, dixièmes de la conférence Est, ont battu la deuxième équipe de cette même conférence sans leur meneur vedette Trae Young, absent pour le troisième match consécutif en raison d’une contusion au quadriceps droit. Sous le feu des projecteurs, entre critiques sur son apport ou son utilisation et rumeurs de transfert, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a été plutôt efficace.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
12
PTS
5
REB
1
PDE
Logo NBA
NYK
99 111
ATL

Jalen Johnson prend les commandes en l’absence de Trae Young

En l’absence de Young, Jalen Johnson a pris ses responsabilités en réalisant son septième triple-double de la saison avec 18 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Une performance complète qui a permis aux Hawks de dominer les débats pendant plus de trois quart-temps. Johnson n’avait plus compilé de triple-double depuis le retour de Trae Young, profitant de cette nouvelle absence pour reprendre ses bonnes habitudes.

Le collectif d’Atlanta a parfaitement fonctionné autour de Johnson. Nickeil Alexander-Walker et Onyeka Okongwu ont tous deux terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec 23 points chacun, tandis que Zaccharie Risacher a ajouté 12 points, tout comme Luke Kennard. Cette répartition offensive équilibrée a permis aux Hawks de compenser l’absence de leur leader habituel.

Risacher encore sous-exploité ?

Une nouvelle fois, Risacher a conservé un temps de jeu limité (22 minutes) malgré un apport plus que correct (4/7 aux tirs, dont 1/3 à 3-points, 5 rebonds et 1 passe décisive). Une séquence sur le banc a même été capté par les fans, laissant penser que le n°1 de la Draft a affiché sa frustration suite à une sortie prématurée de plus.

Une défense suffocante qui neutralise les Knicks

Atlanta a imposé son rythme dès le premier quart-temps. Après avoir été menés 11-2 en début de match, les Hawks ont marqué les quatre derniers points du premier acte pour prendre les commandes 33-30 et ne plus jamais être rattrapés. La défense d’Atlanta, menée par Dyson Daniels, a particulièrement gêné Jalen Brunson, limitant le meneur des Knicks malgré ses 24 points.

L’écart s’est creusé progressivement, atteignant 60-47 à la mi-temps avant d’exploser au troisième quart-temps. Un panier sur pénétration d’Alexander-Walker avec 1 minute et 14 secondes restantes dans le troisième acte a donné aux Hawks leur plus grosse avance de la soirée (94-68). Les Knicks ont alors vécu leur plus gros écart de la saison avec 26 points de retard. Une situation qui a permis à Guerschon Yabusele de jouer davantage (15 minutes), le temps d’apporter 8 points (à 3/5 aux tirs) et 4 rebonds en sortie de banc. Pacôme Dadiet a joué son premier match depuis 10 jours, pour 1 rebond et 1 passe en 2 minutes 21. En revanche, Mohamed Diawara (utilisé 6 minutes) est resté discret sur ce match (0/3 aux tirs) malgré 4 rebonds et 1 belle passe décisive, dans le dos.

New York a tenté de réagir en début de quatrième quart-temps avec un 11-0 pour revenir à 94-81, mais deux 3-points consécutifs de Kennard ont stoppé net cette remontée. Un dernier sursaut des Knicks, porté par deux tirs à 3-points de Mikal Bridges, les a rapprochés à 108-99, mais Okongwu a scellé la victoire avec un panier décisif près du cercle.

Cette victoire permet aux Hawks d’enchaîner un deuxième succès consécutif après avoir stoppé une série de sept défaites. Pour les Knicks, privés de Karl-Anthony Towns (maladie), cette défaite fait mal, d’autant qu’ils ont affiché un terrible 9/43 à 3-points (20,9%), leurs plus bas chiffres de la saison dans cet exercice. Atlanta devient ainsi la première équipe à maintenir New York sous la barre des 100 points cette saison.

Salaün efficace, Moussa Diabaté blessé au poignet droit

Dans les autres matches, outre le duel remporté par Alex Sarr et Bilal Coulibaly face à un bon Nolan Traoré, ou encore la sortie sur blessure de Maxime Raynaud, plusieurs Français ont joué. Sidy Cissoko (5 points et 3 passes décisives) et Rayan Rupert (3 points, 1 rebond et 1 passe) ont gagné avec Portland sur le parquet de La Nouvelle Orléans.

En revanche, Tidjane Salaün a perdu d’un point avec Charlotte malgré son bon match (12 points à 4/5 aux tirs et 4 rebonds en 22 minutes), comme l’illustre son plus/minus (+26). C’est Giannis Antetokounmpo qui a donné la victoire aux Bucks sur un dunk, alors que l’absence de l’impact défensif de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) s’est fait sentir. Le pivot français est blessé au poignet droit (entorse).

 

NBA – Journée 3012026
03/01/2026
WAS Washington Wizards
119 99
BRO Brooklyn Nets
IND Indiana Pacers
113 123
SAS San Antonio Spurs
NYK New York Knicks
99 111
ATL Atlanta Hawks
CLE Cleveland Cavaliers
112 108
DEN Denver Nuggets
CHI Chicago Bulls
121 114
ORL Orlando Magic
MIL Milwaukee Bucks
122 121
CHA Charlotte Hornets
NOP New Orleans Pelicans
109 122
POR Portland Trail Blazers
PHO Phoenix Suns
129 102
SAC Sacramento Kings
GSW Golden State Warriors
94 131
OKC Oklahoma City Thunder
LAL Los Angeles Lakers
128 121
MEM Memphis Grizzlies
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Zaccharie Risacher face aux New York Knicks d'OG Anunoby au Madison Square Garden
NBA
00h00Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année
ELITE 2
00h00Les ambitions élevées de Roanne avec le « grand gagnant mais mauvais perdant » T.J. Parker
G League
00h00Killian Hayes frôle le triple-double en G-League
Malgré une situation sportive alarmante, la tendance serait au maintien de Stéphane Eberlin à l’aube de la reprise
ELITE 2
00h00Stéphane Eberlin toujours aux commandes de Caen en ce début d’année 2026, malgré une situation sportive critique
ELITE 2
00h00Mickaël Hay fait venir un de ses anciens joueurs de Blois en pige médicale à l’Élan Béarnais
À 33 ans, l’intérieur des Timberwolves Rudy Gobert se dit prêt pour les Bleus et rêve d’or olympique
Équipe de France
00h00Rudy Gobert de retour en Bleus l’été prochain ? « Je veux aider la France à gagner des titres »
Eric Bartecheky quitte son poste de coach à Saint-Quentin, 37 jours après son arrivée
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin se sépare déjà d’Éric Bartecheky, un mois après son arrivée
NBA
00h00Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings
Liga Endesa
00h00Carnage à Bilbao : Valence et Neal Sako entrent dans l’histoire de la Liga Endesa
NBA
00h00Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher face aux New York Knicks d'OG Anunoby au Madison Square Garden
NBA
00h00Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année
LeBron James a marqué 31 points à 41 ans contre Memphis
NBA
00h00LeBron James fait l’histoire à 41 ans avec 31 points face aux Grizzlies
NBA
00h00Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings
NBA
00h00Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier
NBA
00h00Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers
NBA
00h00San Antonio respire : des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama
NBA
00h00« C’est la définition de la folie » : Nolan Traoré recadré par son coach à Brooklyn
NBA
00h00Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City
NBA
00h00Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence
1 / 0