Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année

Les Atlanta Hawks ont créé la surprise vendredi soir en s’imposant 111-99 sur le parquet des New York Knicks au Madison Square Garden. Une performance d’autant plus remarquable que les Hawks, dixièmes de la conférence Est, ont battu la deuxième équipe de cette même conférence sans leur meneur vedette Trae Young, absent pour le troisième match consécutif en raison d’une contusion au quadriceps droit. Sous le feu des projecteurs, entre critiques sur son apport ou son utilisation et rumeurs de transfert, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a été plutôt efficace.

Jalen Johnson prend les commandes en l’absence de Trae Young

En l’absence de Young, Jalen Johnson a pris ses responsabilités en réalisant son septième triple-double de la saison avec 18 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Une performance complète qui a permis aux Hawks de dominer les débats pendant plus de trois quart-temps. Johnson n’avait plus compilé de triple-double depuis le retour de Trae Young, profitant de cette nouvelle absence pour reprendre ses bonnes habitudes.

Le collectif d’Atlanta a parfaitement fonctionné autour de Johnson. Nickeil Alexander-Walker et Onyeka Okongwu ont tous deux terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec 23 points chacun, tandis que Zaccharie Risacher a ajouté 12 points, tout comme Luke Kennard. Cette répartition offensive équilibrée a permis aux Hawks de compenser l’absence de leur leader habituel.

Risacher encore sous-exploité ?

Une nouvelle fois, Risacher a conservé un temps de jeu limité (22 minutes) malgré un apport plus que correct (4/7 aux tirs, dont 1/3 à 3-points, 5 rebonds et 1 passe décisive). Une séquence sur le banc a même été capté par les fans, laissant penser que le n°1 de la Draft a affiché sa frustration suite à une sortie prématurée de plus.

Une défense suffocante qui neutralise les Knicks

Atlanta a imposé son rythme dès le premier quart-temps. Après avoir été menés 11-2 en début de match, les Hawks ont marqué les quatre derniers points du premier acte pour prendre les commandes 33-30 et ne plus jamais être rattrapés. La défense d’Atlanta, menée par Dyson Daniels, a particulièrement gêné Jalen Brunson, limitant le meneur des Knicks malgré ses 24 points.

L’écart s’est creusé progressivement, atteignant 60-47 à la mi-temps avant d’exploser au troisième quart-temps. Un panier sur pénétration d’Alexander-Walker avec 1 minute et 14 secondes restantes dans le troisième acte a donné aux Hawks leur plus grosse avance de la soirée (94-68). Les Knicks ont alors vécu leur plus gros écart de la saison avec 26 points de retard. Une situation qui a permis à Guerschon Yabusele de jouer davantage (15 minutes), le temps d’apporter 8 points (à 3/5 aux tirs) et 4 rebonds en sortie de banc. Pacôme Dadiet a joué son premier match depuis 10 jours, pour 1 rebond et 1 passe en 2 minutes 21. En revanche, Mohamed Diawara (utilisé 6 minutes) est resté discret sur ce match (0/3 aux tirs) malgré 4 rebonds et 1 belle passe décisive, dans le dos.

Mohamed "Mo Buckets" Diawara goes behind the back for a transition feed to Tyler Kolek pic.twitter.com/tyLyiLRYUH — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) January 3, 2026

New York a tenté de réagir en début de quatrième quart-temps avec un 11-0 pour revenir à 94-81, mais deux 3-points consécutifs de Kennard ont stoppé net cette remontée. Un dernier sursaut des Knicks, porté par deux tirs à 3-points de Mikal Bridges, les a rapprochés à 108-99, mais Okongwu a scellé la victoire avec un panier décisif près du cercle.

Cette victoire permet aux Hawks d’enchaîner un deuxième succès consécutif après avoir stoppé une série de sept défaites. Pour les Knicks, privés de Karl-Anthony Towns (maladie), cette défaite fait mal, d’autant qu’ils ont affiché un terrible 9/43 à 3-points (20,9%), leurs plus bas chiffres de la saison dans cet exercice. Atlanta devient ainsi la première équipe à maintenir New York sous la barre des 100 points cette saison.

Salaün efficace, Moussa Diabaté blessé au poignet droit

Dans les autres matches, outre le duel remporté par Alex Sarr et Bilal Coulibaly face à un bon Nolan Traoré, ou encore la sortie sur blessure de Maxime Raynaud, plusieurs Français ont joué. Sidy Cissoko (5 points et 3 passes décisives) et Rayan Rupert (3 points, 1 rebond et 1 passe) ont gagné avec Portland sur le parquet de La Nouvelle Orléans.

En revanche, Tidjane Salaün a perdu d’un point avec Charlotte malgré son bon match (12 points à 4/5 aux tirs et 4 rebonds en 22 minutes), comme l’illustre son plus/minus (+26). C’est Giannis Antetokounmpo qui a donné la victoire aux Bucks sur un dunk, alors que l’absence de l’impact défensif de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) s’est fait sentir. Le pivot français est blessé au poignet droit (entorse).