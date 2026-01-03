LeBron James fait l’histoire à 41 ans avec 31 points face aux Grizzlies

LeBron James continue de défier le temps et les statistiques. À 41 ans, l’ailier des Los Angeles Lakers a livré une performance historique face aux Memphis Grizzlies, compilant 31 points, 9 rebonds et 6 passes décisives dans la victoire 128-121 de son équipe. Une prestation qui lui permet d’entrer un peu plus dans la légende.

Un record historique qui surpasse Kareem Abdul-Jabbar

Le King a réalisé la meilleure marque de l’histoire pour un joueur de 41 ans, devançant la précédente référence de Kareem Abdul-Jabbar qui était de 25 points. Avec une efficacité remarquable à 12 sur 18 aux tirs, LeBron James a une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait encore rivaliser avec les meilleurs joueurs de la ligue.

« Il a été phénoménal », a déclaré son entraîneur JJ Redick après la rencontre. « À plusieurs moments, ils ont fait des runs, et à chaque fois qu’on avait besoin d’un panier, il a répondu. Que ce soit en attaquant le cercle, en allant dans la peinture, en se mettant sous le cercle, il a été exceptionnel ce soir. »

Cette performance arrive à point nommé pour les Lakers, qui restaient sur quatre défaites en cinq matchs avec un écart moyen de 21 points. L’équipe californienne affichait un bilan de 20 victoires pour 11 défaites avant cette rencontre cruciale.

LEBRON CETTE NUIT 🔥👑 31 PTS

9 REB

6 AST

12-18 FG Le plus haut total de points par un joueur âgé de 41 ans. pic.twitter.com/NxSuKCGlsx — NBA France (@NBAFRANCE) January 3, 2026

La complicité retrouvée avec Luka Doncic

Profitant de l’absence d’Austin Reaves, LeBron James a pu retrouver son rôle naturel de meneur de jeu aux côtés de Luka Doncic, auteur lui aussi d’une excellente soirée avec 34 points et 8 passes décisives. C’est la première fois depuis mars que les deux superstars terminent toutes les deux un match à 30 points et plus.

« On a juste joué en rythme. On a essayé de trouver des moyens d’être productifs », a analysé LeBron James à propos de leur efficacité commune. « Luka a fait un énorme travail pour aller sur la ligne des lancers-francs. Il a rentré quelques tirs à mi-distance, un gros step-back à 3-points. De mon côté, j’ai essayé de mixer un peu tout, d’être constant et très efficace dans mon jeu. »

Le point d’orgue de cette entente s’est matérialisé par une passe longue spectaculaire de Doncic pour James. « C’est un des meilleurs quarterbacks, et moi je suis plutôt un bon receveur dans ce domaine », a conclu le King. « Mon boulot, c’est d’empêcher la défense d’intercepter ou de gêner l’action. Il a mis la balle parfaitement, au bon moment, au bon endroit, ce qui m’a énormément facilité la tâche. »

Malgré un déclin inexorable lié à l’âge, LeBron James continue de repousser les limites dans sa 23ème saison NBA, prouvant qu’il reste un joueur capable de performances remarquables quand son équipe en a le plus besoin.