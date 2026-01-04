Recherche
À l’étranger

Petr Cornelie démarre 2026 en force avec une large victoire d’Erokspor à Bursa

Turquie - Petr Cornelie a parfaitement lancé la nouvelle année en Turkish Basketball Super League. L’international français a participé au large succès d’Esenler Erokspor sur le parquet de Bursaspor Basketbol (105-77), lors de la 14e journée du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Petr Cornelie démarre 2026 en force avec une large victoire d’Erokspor à Bursa

Petr Cornelie démarre 2026 tambour battant en Turquie

Crédit photo : Esenler Erokspor Basketbol / Galibiyet albümü.

Petr Cornelie (2,11 m, 30 ans) continue de monter en puissance en Turquie. En déplacement à Bursa ce 3 janvier, l’intérieur français a pris part à une démonstration collective d’Esenler Erokspor, qui s’est imposé de près de 30 points face à Bursaspor Basketbol 77 à 105, confirmant sa belle dynamique actuelle.

Un premier quart-temps à sens unique

Dès l’entame, la formation stambouliote a imposé son rythme. Porté par une grosse intensité défensive et une adresse extérieure efficace, Erokspor a rapidement pris le large avec un cinglant 13-31 dans le premier quart-temps. Un écart qui a conditionné toute la suite de la rencontre, Bursaspor – de l’ancien Gravelinois Landry Nnoko (14 points et 5 rebonds) – n’ayant jamais été en mesure de revenir dans le match.

Petr Cornelie solide et polyvalent

Dans ce large succès, Petr Cornelie a livré une prestation complète. En 29 minutes passées sur le parquet, l’ancien international tricolore a compilé 13 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, illustrant son importance dans le collectif d’Erokspor des deux côtés du terrain.

Erokspor enchaîne et grimpe au classement

Avec cette victoire, Esenler Erokspor enregistre un quatrième succès consécutif et poursuit sa remontée au classement. Le club d’Istanbul occupe désormais la 6e place avec un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Sur l’ensemble de la saison, Petr Cornelie affiche des moyennes solides : 11,2 points, 6,2 rebonds (dont 2,1 offensifs), 1,9 passe et 0,7 contre en 23 minutes sur 14 rencontres et est un cadre de sa formation.

Un duel français à venir face à Merkezefendi

Le prochain rendez-vous est fixé au 10 janvier, avec la réception de Merkezefendi Basket. Un match qui pourrait permettre à Erokspor de signer une cinquième victoire de rang, d’autant que Merkezefendi Belediyesi Basket reste sur quatre défaites consécutives avant d’affronter Büyükçekmece ce dimanche. Cette rencontre sera aussi marquée par des retrouvailles entre Frenchies avec Malcolm Cazalon, auteur de 9 points, 2,5 rebonds et 2,8 passes en 21 minutes de moyenne sur 11 apparitions de son coté cette saison en Turquie.

Turquie
Turquie
Suivre

Commentaires

