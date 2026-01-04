Recherche
EuroLeague

Le président du Panathinaïkos remet ses joueurs en place après la défaite face à l’Olympiakos

EUROLEAGUE - Après n'avoir "pas dormi du tout de la nuit" suite à la dixième défaite consécutive contre l'Olympiakos en EuroLeague, le propriétaire du Panathinaïkos s'est rendu à l'entraînement de ses joueurs pour leur tenir un discours ferme mais assez lunaire. Il n'a pas hésité à pointer un manque de détermination et des problèmes de discipline.
00h00
Le président du Panathinaïkos remet ses joueurs en place après la défaite face à l'Olympiakos

Le président du Panathinaïkos a tenu à faire une mise au point avec ses joueurs après la défaite dans le derby d’Athènes.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au lendemain de la nouvelle défaite face à l’Olympiakos, le président du Panathinaïkos Dimitris Giannakopoulos s’est déplacé à l’entraînement de ses joueurs pour s’adresser directement à eux. Cette dixième défaite consécutive contre l’éternel rival en EuroLeague a visiblement marqué le propriétaire grec, qui n’a pas mâché ses mots. Nos confrères d’Eurohoops se sont procurés les éléments de discours utilisés.

« Seulement 3 ou 4 joueurs se donnent à 100% »

« Je n’ai pas dormi du tout de la nuit », a confié Giannakopoulos, écœuré par la piètre performance de ses joueurs. Le dirigeant a d’ailleurs souligné le contraste entre les investissements consentis par le club et leurs performances sur le terrain : « Vous venez demander une augmentation de 100 à 150% de votre salaire, et vous l’obtenez. Mais de mon côté, j’exige 250% de professionnalisme et de dévouement en plus. Et je ne le vois pas ! »

Le propriétaire du Panathinaikos n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude de certains joueurs : « Je regarde droit dans les yeux en vous le disant : vous ne donnez pas 100%. Seulement 3 ou 4 joueurs sur 15 le font. » Il a particulièrement mis en avant l’exemple de Mathias Lessort, irréprochable à ses yeux : « Je veux que vous voyiez la détermination de Mathias. C’est un modèle à suivre. Comme Kostas Sloukas ou quelques autres. »

« Je sais qui a bu, combien ils ont bu, et quand ils ont bu »

Plus troublant, Giannakopoulos a révélé avoir connaissance des écarts de conduite de certains joueurs. Je sais qui a bu, combien ils ont bu, et quand ils ont bu. Il y a deux jours, et vous savez de qui je parle, vous étiez ivre à 5 heures du matin. Est-ce possible ? Non. Je ne peux pas accepter cela. »

Malgré la sévérité et la maladresse certaine dans le ton comme dans le fond, le message du propriétaire se voulait visiblement constructif. « Vous êtes le meilleur effectif d’Europe ! Donnez aux fans, à vos familles et au Club ce que nous méritons », a-t-il conclu, insistant sur la nécessité de « devenir une équipe ». Il attend désormais une réaction de ses joueurs, qui ont en eux « le plus grand talent d’Europe » mais qui manquent encore « de soif et d‘ardeur » pour rivaliser au plus haut niveau.

madaballer
Pas beosin d'une taupe. Les réseaux sociaux suffisent aujourd'hui
karbonator63
Ben si ils manquent de soif,ils ont raison de s’hydrater! Les pauvres…c’est vrai que le bilan est catastrophique. Mais la saison est longue en euroligue,méfiance.
thorir
Puis si le vestiaire passe le reste de la saison à chercher "qui est la taupe?" ça va être joyeux tiens
jamesnaysmith
Le cocaïné qui donne des leçons de bonne conduite... On se croirait en France.
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
