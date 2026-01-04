Le président du Panathinaïkos remet ses joueurs en place après la défaite face à l’Olympiakos

Au lendemain de la nouvelle défaite face à l’Olympiakos, le président du Panathinaïkos Dimitris Giannakopoulos s’est déplacé à l’entraînement de ses joueurs pour s’adresser directement à eux. Cette dixième défaite consécutive contre l’éternel rival en EuroLeague a visiblement marqué le propriétaire grec, qui n’a pas mâché ses mots. Nos confrères d’Eurohoops se sont procurés les éléments de discours utilisés.

« Seulement 3 ou 4 joueurs se donnent à 100% »

« Je n’ai pas dormi du tout de la nuit », a confié Giannakopoulos, écœuré par la piètre performance de ses joueurs. Le dirigeant a d’ailleurs souligné le contraste entre les investissements consentis par le club et leurs performances sur le terrain : « Vous venez demander une augmentation de 100 à 150% de votre salaire, et vous l’obtenez. Mais de mon côté, j’exige 250% de professionnalisme et de dévouement en plus. Et je ne le vois pas ! »

Le propriétaire du Panathinaikos n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude de certains joueurs : « Je regarde droit dans les yeux en vous le disant : vous ne donnez pas 100%. Seulement 3 ou 4 joueurs sur 15 le font. » Il a particulièrement mis en avant l’exemple de Mathias Lessort, irréprochable à ses yeux : « Je veux que vous voyiez la détermination de Mathias. C’est un modèle à suivre. Comme Kostas Sloukas ou quelques autres. »

« Je sais qui a bu, combien ils ont bu, et quand ils ont bu »

Plus troublant, Giannakopoulos a révélé avoir connaissance des écarts de conduite de certains joueurs. Je sais qui a bu, combien ils ont bu, et quand ils ont bu. Il y a deux jours, et vous savez de qui je parle, vous étiez ivre à 5 heures du matin. Est-ce possible ? Non. Je ne peux pas accepter cela. »

Malgré la sévérité et la maladresse certaine dans le ton comme dans le fond, le message du propriétaire se voulait visiblement constructif. « Vous êtes le meilleur effectif d’Europe ! Donnez aux fans, à vos familles et au Club ce que nous méritons », a-t-il conclu, insistant sur la nécessité de « devenir une équipe ». Il attend désormais une réaction de ses joueurs, qui ont en eux « le plus grand talent d’Europe » mais qui manquent encore « de soif et d‘ardeur » pour rivaliser au plus haut niveau.