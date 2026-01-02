Recherche
EuroLeague

Le derby athénien reste dans les mains de l’Olympiakos, malgré un Evan Fournier à -1 d’évaluation

EuroLeague - Onzième victoire d'affilée pour l'Olympiakos dans le derby athénien en EuroLeague face au Panathinaïkos, après un money-time haché qui a sucé l'ire d'Ergin Ataman contre les arbitres (score final 82-87). Paradoxalement à ses -1 d'évaluation, Evan Fournier a été clutch grâce à deux interventions défensives.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le derby athénien reste dans les mains de l’Olympiakos, malgré un Evan Fournier à -1 d’évaluation

Evan Fournier, avec Ergin Ataman derrière lui

Crédit photo : EuroLeague

40 d’évaluation avec 32 points pour Kendrick Nunn, et cela n’aura pas suffi. Même avec leur leader dans un soir de gala, le Panathinaïkos a de nouveau perdu contre ses voisins et rivaux de l’Olympiakos. Ce pour la… onzième fois d’affilée en EuroLeague. Avec des tribunes du Telekom Center toutes de vert vêtues, les joueurs du Panathinaïkos pensaient pouvoir mettre fin à cette terrible série sur la scène européenne. Mais malgré leur envie, le scénario s’est une nouvelle fois répété.

– Journée 19

Money-time tendu

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans ce match. À l’image du premier quart-temps remporté 28-13 par l’Olympiakos, et du second 30-15 pour le Panathinaïkos. Le résultat était indécis à la fin du troisième quart-temps. Mais les visiteurs ont pris les devants dans le dernier quart. Kendrick Nunn, qui avait maintenu à flot les siens jusque-là, n’a pas été suffisant pour stopper la marée rouge et blanche. Dans un money-time très haché, c’est l’Olympiakos qui a réussi à prendre les devants. D’abord avec un shoot décisif du MVP du match Tyler Dorsey (21 points), puis grâce notamment à deux stops défensifs d’Evan Fournier.

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
2
PTS
0
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
PAN
82 87
OLY

L’arrière français, même s’il est totalement passé à côté de son match (2 points à 0/5 aux tirs et 2 turnovers, pour -1 d’évaluation) a été laissé sur le parquet par son coach dans ces moments décisifs. À raison. Avec une faute provoquée et une intervention défensive sur TJ Shorts (2 points) dans la dernière minute, Fournier a participé à la victoire. Même s’il a aussi commis une perte de balle qui aurait pu coûter cher ensuite. Surtout si Kendrick Nunn (11/19 aux tirs) avait pris le tir pour revenir à un point, à la place de Cedi Osman (0/6 de loin) qui l’a raté. L’autre français Frank Ntilikina a eu le temps de mettre un 3-points dans ses 9 minutes passés sur le parquet.

Kendrick NUNN
Kendrick NUNN
32
PTS
5
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
PAN
82 87
OLY

« Bravo aux arbitres »

À l’issue de ce dernier quart-temps très haché avec beaucoup d’interventions vidéo des arbitres, le coach du Panathinaïkos Ergin Ataman a sorti la sulfateuse en interview d’après-match à l’EuroLeague TV : « Bravo aux arbitres. Chaque fois qu’ils viennent ici, ils montrent qu’ils ont envie d’être les meilleurs arbitres du monde. Ils seront au Final Four des meilleurs arbitres, félicitations à eux, parce que l’équipe hôte a marqué 28 lancers-francs et nous 18. L’EuroLeague va me punir pour ça, mais ce n’est pas grave. Les arbitres n’ont subi aucune influence, ils ont pris les bonnes décisions, bravo à eux… »

Ses deux postes 4 Konstantinos Mitoglou et Juancho Hernangomez (0 point en cumulé) en ont aussi pris pour leur grade, pendant que l’adversaire Sasha Vezenkov a en revanche reçu ses louanges (24 points).

Sasha VEZENKOV
Sasha VEZENKOV
24
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAN
82 87
OLY

Le coach adverse Giorgos Bartzokas a lui aussi reconnu de la « nervosité » chez ses joueurs en fin de match. « À la fin on était nerveux, on a perdu la balle 2-3 fois, on a raté des lancers-francs, mais ça reste une super victoire… On a gagné grâce à notre basket, nos joueurs, notre talent… Bonne année à tous les fans de l’Olympiakos ! » Avec ce résultat, les deux clubs athéniens sont désormais derrière Monaco au classement, qui monte en 4e place de l’EuroLeague. Il y aura de bonnes opérations à faire lors de la semaine prochaine, avec deux matchs.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

