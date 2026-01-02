Le derby athénien reste dans les mains de l’Olympiakos, malgré un Evan Fournier à -1 d’évaluation

40 d’évaluation avec 32 points pour Kendrick Nunn, et cela n’aura pas suffi. Même avec leur leader dans un soir de gala, le Panathinaïkos a de nouveau perdu contre ses voisins et rivaux de l’Olympiakos. Ce pour la… onzième fois d’affilée en EuroLeague. Avec des tribunes du Telekom Center toutes de vert vêtues, les joueurs du Panathinaïkos pensaient pouvoir mettre fin à cette terrible série sur la scène européenne. Mais malgré leur envie, le scénario s’est une nouvelle fois répété.

Money-time tendu

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans ce match. À l’image du premier quart-temps remporté 28-13 par l’Olympiakos, et du second 30-15 pour le Panathinaïkos. Le résultat était indécis à la fin du troisième quart-temps. Mais les visiteurs ont pris les devants dans le dernier quart. Kendrick Nunn, qui avait maintenu à flot les siens jusque-là, n’a pas été suffisant pour stopper la marée rouge et blanche. Dans un money-time très haché, c’est l’Olympiakos qui a réussi à prendre les devants. D’abord avec un shoot décisif du MVP du match Tyler Dorsey (21 points), puis grâce notamment à deux stops défensifs d’Evan Fournier.

L’arrière français, même s’il est totalement passé à côté de son match (2 points à 0/5 aux tirs et 2 turnovers, pour -1 d’évaluation) a été laissé sur le parquet par son coach dans ces moments décisifs. À raison. Avec une faute provoquée et une intervention défensive sur TJ Shorts (2 points) dans la dernière minute, Fournier a participé à la victoire. Même s’il a aussi commis une perte de balle qui aurait pu coûter cher ensuite. Surtout si Kendrick Nunn (11/19 aux tirs) avait pris le tir pour revenir à un point, à la place de Cedi Osman (0/6 de loin) qui l’a raté. L’autre français Frank Ntilikina a eu le temps de mettre un 3-points dans ses 9 minutes passés sur le parquet.

Tyler Dorsey ices the derby 🥶 pic.twitter.com/z7umHQDoM2 — SKWEEK (@skweektv) January 2, 2026

« Bravo aux arbitres »

À l’issue de ce dernier quart-temps très haché avec beaucoup d’interventions vidéo des arbitres, le coach du Panathinaïkos Ergin Ataman a sorti la sulfateuse en interview d’après-match à l’EuroLeague TV : « Bravo aux arbitres. Chaque fois qu’ils viennent ici, ils montrent qu’ils ont envie d’être les meilleurs arbitres du monde. Ils seront au Final Four des meilleurs arbitres, félicitations à eux, parce que l’équipe hôte a marqué 28 lancers-francs et nous 18. L’EuroLeague va me punir pour ça, mais ce n’est pas grave. Les arbitres n’ont subi aucune influence, ils ont pris les bonnes décisions, bravo à eux… »

Ses deux postes 4 Konstantinos Mitoglou et Juancho Hernangomez (0 point en cumulé) en ont aussi pris pour leur grade, pendant que l’adversaire Sasha Vezenkov a en revanche reçu ses louanges (24 points).

Le coach adverse Giorgos Bartzokas a lui aussi reconnu de la « nervosité » chez ses joueurs en fin de match. « À la fin on était nerveux, on a perdu la balle 2-3 fois, on a raté des lancers-francs, mais ça reste une super victoire… On a gagné grâce à notre basket, nos joueurs, notre talent… Bonne année à tous les fans de l’Olympiakos ! » Avec ce résultat, les deux clubs athéniens sont désormais derrière Monaco au classement, qui monte en 4e place de l’EuroLeague. Il y aura de bonnes opérations à faire lors de la semaine prochaine, avec deux matchs.