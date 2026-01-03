Recherche
Féminines

Dominique Malonga monte en puissance avant le début de saison dans la ligue Unrivaled

À quelques jours du début de la saison de Unrivaled, Dominique Malonga a dominé ses vis-à-vis dans la raquette en préparation, frôlant le double-double lors d’un dernier match de scrimmage. Son association avec Cameron Brink et la numéro 1 de la dernière draft Paige Bueckers sera extrêmement scrutée dès lundi 5 janvier, date d'ouverture de la saison.
00h00
Dominique Malonga monte en puissance avant le début de saison dans la ligue Unrivaled

Adversaires en WNBA, Dominique Malonga (à droite) et Cameron Brink font équipe en Unrivaled, et performent en préparation.

Crédit photo : Robert Hanashiro-Imagn Images

Après une saison rookie convaincante en WNBA à Seattle, Dominique Malonga (1,97 m, 20 ans) s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre américain pendant l’intersaison. L’intérieure française, qui a annulé unilatéralement sa signature au Fenerbahçe, est engagée pour la saison 2026 de la ligue de basket 3×3 américaine Unrivaled, dont le coup d’envoi est donné lundi 5 janvier.

En attendant cette date, la vice-championne olympique 2024 monte en puissance avec son équipe du Breeze, composée notamment de la numéro 1 de la draft 2025 Paige Bueckers ou encore de Cameron Brink. Elle a même frôlé le double-double, lors du dernier match de préparation de son équipe.

Un développement par le basket 3×3 ?

N’hésitant pas à aller au contact, Dominique Malonga cultive une assurance remarquable en basket 3×3, qui pourrait lui servir par la suite en WNBA. Dans ce dernier match de scrimmage avant l’ouverture de la saison régulière, la numéro 2 de la dernière draft a inscrit 18 points et pris 9 rebonds, contribuant assez largement au succès du Breeze.

Co-fondée par les superstars américaines Breanna Stewart et Napheesa Collier, la ligue Unrivaled accueille cette saison deux nouvelles franchises, dont le Breeze de Dominique Malonga. L’équipe sera coachée par Noelle Quinn, qui était la coach de la Française à Seattle l’an dernier. De bonnes dispositions pour poursuivre sa progression.

La composition de l’effectif du Breeze rend l’équipe particulièrement excitante. Elle associe déjà les numéros 1 et 2 de la dernière draft – Paige Bueckers et Dominique Malonga – à d’autres éléments jeunes ou plus expérimentés. Rickea Jackson, Aari McDonald, Kate Martin et Cameron Brink sont aussi dans les rangs de ce groupe équilibré.

La saison durera neuf semaines, à compter de lundi 5 janvier, playoffs compris. Les rencontres seront visibles sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux.

Unrivaled
Unrivaled
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
