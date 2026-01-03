Dominique Malonga monte en puissance avant le début de saison dans la ligue Unrivaled

Après une saison rookie convaincante en WNBA à Seattle, Dominique Malonga (1,97 m, 20 ans) s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre américain pendant l’intersaison. L’intérieure française, qui a annulé unilatéralement sa signature au Fenerbahçe, est engagée pour la saison 2026 de la ligue de basket 3×3 américaine Unrivaled, dont le coup d’envoi est donné lundi 5 janvier.

En attendant cette date, la vice-championne olympique 2024 monte en puissance avec son équipe du Breeze, composée notamment de la numéro 1 de la draft 2025 Paige Bueckers ou encore de Cameron Brink. Elle a même frôlé le double-double, lors du dernier match de préparation de son équipe.

DOMination was all on the court🌬️ pic.twitter.com/qP0wdc4cD0 — BreezeBC🌴 (@breezebcupdates) January 3, 2026

Un développement par le basket 3×3 ?

N’hésitant pas à aller au contact, Dominique Malonga cultive une assurance remarquable en basket 3×3, qui pourrait lui servir par la suite en WNBA. Dans ce dernier match de scrimmage avant l’ouverture de la saison régulière, la numéro 2 de la dernière draft a inscrit 18 points et pris 9 rebonds, contribuant assez largement au succès du Breeze.

Co-fondée par les superstars américaines Breanna Stewart et Napheesa Collier, la ligue Unrivaled accueille cette saison deux nouvelles franchises, dont le Breeze de Dominique Malonga. L’équipe sera coachée par Noelle Quinn, qui était la coach de la Française à Seattle l’an dernier. De bonnes dispositions pour poursuivre sa progression.

Breeze Showed out Tonight 🤫🌬️

Cameron Brink – 14pts 8rebs

Dominique Malonga – 18pts 9rebs

Paige Bueckers 21pts 3asts pic.twitter.com/GvYLJ5A6jh — BreezeBC🌴 (@breezebcupdates) January 3, 2026

La composition de l’effectif du Breeze rend l’équipe particulièrement excitante. Elle associe déjà les numéros 1 et 2 de la dernière draft – Paige Bueckers et Dominique Malonga – à d’autres éléments jeunes ou plus expérimentés. Rickea Jackson, Aari McDonald, Kate Martin et Cameron Brink sont aussi dans les rangs de ce groupe équilibré.

La saison durera neuf semaines, à compter de lundi 5 janvier, playoffs compris. Les rencontres seront visibles sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux.