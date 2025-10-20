Recherche
EuroLeague Féminine

Dominique Malonga renonce à rejoindre le Fenerbahçe Istanbul pour un projet aux États-Unis

EuroLeague féminine - Dominique Malonga ne rejoindra finalement pas le Fenerbahçe Istanbul. L’internationale française, qui devait découvrir l’EuroLeague avec le club turc, a choisi de se consacrer à un nouveau championnat américain durant l’off-season WNBA, sans doute la ligue Unrivaled.
Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Coup de tonnerre pour le Fenerbahçe Istanbul : Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) ne rejoindra pas le club stambouliote malgré un contrat de trois ans signé au printemps. Selon le média turc Mert Genç ile Kadın basketbolu, la pivot française aurait reçu une offre jugée « très avantageuse » d’une ligue américaine privée, probablement Unrivaled, fondée par Breanna Stewart et Napheesa Collier. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Une décision motivée par les États-Unis

Après une saison rookie remarquée sous le maillot des Seattle Storm — où elle a confirmé les espoirs placés en elle après sa Draft en 2e position — Dominique Malonga a décidé de miser sur la continuité outre-Atlantique. L’ancienne intérieure de Tarbes et de l’ASVEL Féminin préfère en effet capitaliser sur sa dynamique américaine plutôt que de s’installer chez un grand d’EuroLeague à Istanbul.

Cette décision marque un tournant dans sa jeune carrière : alors que le Fenerbahçe avait déboursé 90 000 euros pour la convaincre de venir et lui proposait un rôle majeur en EuroLeague, la joueuse a opté pour un contexte plus médiatisé et lucratif.

Un dossier désormais conflictuel

Toujours selon la presse turque, la situation pourrait prendre une tournure juridique. Le Fenerbahçe, qui a déjà remplacé la Française par l’intérieure turque Teaira McCowan (2,04 m, 29 ans), réclame une compensation financière à la joueuse. Pour justifier l’arrivée tardive de la Franco-Camerounaise, une blessure au poignet avait été évoquée.

Pour gérer ce dossier sensible, Dominique Malonga a récemment quitté son agence Comsport pour confier ses intérêts à Miloud Dahine, agent montant dans le basketball féminin qui représente Pauline Astier et Valérie Garnier, qui représente de nombreux joueurs sur le circuit masculin (Terry Tarpey notamment et depuis peu Mike James). L’objectif : trouver une issue à l’amiable avec le club turc, tout en permettant à la jeune star tricolore de poursuivre sa trajectoire exceptionnelle aux États-Unis.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
