MVP du match contre Nanterre, Marcus Keene savoure : « C’est probablement ma plus belle victoire avec la SIG »

La SIG Strasbourg a frappé un grand coup lors de la quatrième journée de Betclic ELITE en faisant tomber Nanterre 92, équipe invaincue avant ce week-end, sur le score de 84 à 74.

Devant un Rhénus Sport en fusion, les hommes de Janis Gailitis ont signé un succès collectif majeur, porté par un Marcus Keene (1,75 m, 30 ans) en mode patron. L’entame de match avait pourtant été compliquée pour les Strasbourgeois, dominés au rebond et en difficulté face à l’efficacité du pivot nanterrien Mathis Dossou-Yovo (11 points dans le premier quart-temps). Menée 26 à 17, la SIG a su réagir grâce à son collectif et à un Keene déjà décisif, auteur du panier du 43-41 juste avant la pause.

Le tournant : un troisième quart-temps de feu

Au retour des vestiaires, Strasbourg a pris le contrôle du match. Guidés par son meneur américain, les SIGmen ont haussé le ton des deux côtés du terrain. L’ancien joueur de Kazan a multiplié les tirs primés et accéléré le tempo, donnant à son équipe un écart confortable (+11, 65-54) à l’issue du troisième quart-temps.

« C’est probablement ma plus belle victoire avec la SIG Strasbourg », confiait Marcus Keene après la rencontre sur le site officiel de la SIG. « J’ai manqué quelques paniers, mais j’ai continué à tenter, à croire en moi, et surtout mes coéquipiers ont cru en moi — ça m’a permis de jouer mon jeu. La clé du match, ça a été le début du troisième quart-temps. D’habitude, c’est un moment un peu lent pour nous en ce début de saison, mais là, on est passés de +2 à +10. Pour moi, c’est ce qui a fait la différence. »

Un duel de patrons avec Dossou-Yovo

Le dernier acte a offert un beau duel entre deux hommes forts : Keene, véritable chef d’orchestre, et Mathis Dossou-Yovo, auteur de 25 points pour Nanterre. Mais la détermination collective et la rigueur défensive de la SIG ont fait la différence dans le money-time.

PROFIL JOUEUR Marcus KEENE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 30 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 18,7 #7 REB 3 #80 PD 9 #2

« Ils ont une bonne équipe, et nous, on est jeunes, mais on a une vraie alchimie. On a su faire les ajustements nécessaires et on a livré un bon match », a ajouté Keene, avant de saluer le public strasbourgeois. « Le basket, c’est aussi un show : les gens viennent nous voir jouer, interagir avec eux fait partie de notre rôle. Je suis vraiment content d’être de retour à Strasbourg, ça m’avait manqué. »

MVP du match avec 24 points, 8 passes décisives et 23 d’évaluation en 34 minutes, Marcus Keene a été l’âme de la SIG dans ce succès fondateur. Strasbourg signe sa troisième victoire de suite en quatre journées et s’installe solidement dans le haut de tableau.

De son coté, l’ancienne terreur des parquets avec Central Michigan (30 points de moyenne en NCAA en 2016-2017) tourne actuellement à 15,5 points, 2,5 rebonds et 7,3 passes décisives pour 15 d’évaluation en 28 minutes sur 4 matchs. S’il score un peu moins que lors de son premier passage à la SIG en 2022-2023 (20 points de moyenne), le Texan revenu cet été en Alsace se classe top passeur de la Betclic Elite et 12e marqueur. Face à Nanterre il a réalisé son meilleur match de la saison. De quoi donner confiance en la suite, alors que son retour – pas décidé par le coach – suscitait des interrogations à l’intersaison.