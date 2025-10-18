Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac

Après moins d’un mois de compétition, il n’y a désormais plus qu’une seule équipe invaincue en Betclic ELITE, l’ASVEL. Il faudra cependant pour le club villeurbannais se défaire de l’AS Monaco ce dimanche 19 octobre s’il veut fanfaronner en tête du championnat, une affiche qu’il disputera sans plusieurs cadres.

Mais en cette saison 2024-2025, l’ASVEL pourra tout de même se targuer d’avoir été la dernière équipe invaincue. La seule autre formation qui pouvait se targuer d’un pareil état de forme avant ce samedi 18 octobre, Nanterre 92, a chuté sur le terrain de Strasbourg, après trois victoires de suite pour les débuts de l’ère Julien Mahé.

𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🤩 VICTOIIIIRE ce soir au Rhenus !! Nos SIGmen s’imposent dans un match sérieux et font tomber Nanterre 92 #BetclicELITE #SIGNAN #gosig pic.twitter.com/tvseglzmoh — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) October 18, 2025

Strasbourg monte en puissance

Après un début de saison idéal, Nanterre a connu son premier hic de la saison au Rhénus, battu 84 à 74 par la SIG, extrêmement adroite ce samedi soir (13/29 à 3-points). L’entame de match francilienne laissait pourtant croire à un potentiel nouveau succès, avec un premier quart-temps euphorique remporté 17 à 26, dans le sillage d’un très actif Mathis Dossou-Yovo (11 points en QT1, 25 au total à 12/16 aux tirs).

Sauf qu’entre les deux quart-temps de la mi-temps, la machine Verte & Blanche s’est grippée, encaissant deux fâcheuses séries au début de chaque période. Déjà insaisissable en début de seconde période, Marcus Keene a guidé les siens vers la victoire en ajoutant huit points dans le dernier quart-temps, pour porter son total à 24 unités (9/16 aux tirs et 8 passes décisives). Et surtout confirmer la montée en puissance de la SIG Strasbourg, qui après une défaite inaugurale à Cholet, puis deux victoires face aux mal-classés Gravelines-Dunkerque et Le Portel, vient poser là un premier succès de référence contre Nanterre 92.

🚨 | Marcus Keene en mode showtime pour @sigstrasbourg ! Lui aussi veut son buzzer beater ! 💪 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/qCYKfVoQKJ — DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2025

Boulazac a du caractère, l’ESSM toujours fanny avec le BCM

Après quatre journées, Boulazac montre déjà qu’il maîtrise le secteur du rebond, à tout point de vue. Si le BBD est dans le top 5 de la catégorie (36 prises par match), le club périgourdin s’est surtout magnifiquement relevé de la claque reçue par Nancy (65-87) le week-end dernier à domicile. Dans un affrontement qui sentait déjà bon le maintien face au Portel, l’équipe d’Alexandre Ménard a signé un succès d’importance au Chaudron (68-75).

Emmené par un Tony Snell qui préfère décidément les arceaux adverses à ceux du Palio en ce début de saison (21 points dont 4/8 à 3-points ce soir, après ses 27 points à Cholet), Boulazac a remporté un âpre combat face à l’ESSM. Cette dernière équipe stelliste ne peut pas en dire autant concernant l’apport de ses joueurs américains, elle qui était en plus orpheline de Mike Smith.

Ainsi, Le Portel, comme son voisin le BCM Gravelines-Dunkerque, n’a toujours pas ouvert son compteur de victoires après quatre journées de championnat. Et voit déjà s’échapper un adversaire dans cette course au maintien, le promu Boulazac, déjà tout heureux d’être à l’égalité après un mois de compétition.