Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac

Betclic ELITE - Après la victoire de Saint-Quentin contre Gravelines-Dunkerque en lever de rideau de la 4e journée, cette dernière s'est poursuivie avec les rencontres du multiplex. Dans lesquelles la SIG Strasbourg et Boulazac ont signé des victoires références, dans des contextes différents, face à Nanterre et Le Portel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac

Abdoulaye N’Doye et les Strasbourgeois ont signé un premier succès de référence.

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Après moins d’un mois de compétition, il n’y a désormais plus qu’une seule équipe invaincue en Betclic ELITE, l’ASVEL. Il faudra cependant pour le club villeurbannais se défaire de l’AS Monaco ce dimanche 19 octobre s’il veut fanfaronner en tête du championnat, une affiche qu’il disputera sans plusieurs cadres.

LIRE AUSSI

Mais en cette saison 2024-2025, l’ASVEL pourra tout de même se targuer d’avoir été la dernière équipe invaincue. La seule autre formation qui pouvait se targuer d’un pareil état de forme avant ce samedi 18 octobre, Nanterre 92, a chuté sur le terrain de Strasbourg, après trois victoires de suite pour les débuts de l’ère Julien Mahé.

Strasbourg monte en puissance

Après un début de saison idéal, Nanterre a connu son premier hic de la saison au Rhénus, battu 84 à 74 par la SIG, extrêmement adroite ce samedi soir (13/29 à 3-points). L’entame de match francilienne laissait pourtant croire à un potentiel nouveau succès, avec un premier quart-temps euphorique remporté 17 à 26, dans le sillage d’un très actif Mathis Dossou-Yovo (11 points en QT1, 25 au total à 12/16 aux tirs).

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
25
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
84 74
JSF

Sauf qu’entre les deux quart-temps de la mi-temps, la machine Verte & Blanche s’est grippée, encaissant deux fâcheuses séries au début de chaque période. Déjà insaisissable en début de seconde période, Marcus Keene a guidé les siens vers la victoire en ajoutant huit points dans le dernier quart-temps, pour porter son total à 24 unités (9/16 aux tirs et 8 passes décisives). Et surtout confirmer la montée en puissance de la SIG Strasbourg, qui après une défaite inaugurale à Cholet, puis deux victoires face aux mal-classés Gravelines-Dunkerque et Le Portel, vient poser là un premier succès de référence contre Nanterre 92.

Marcus KEENE
Marcus KEENE
24
PTS
0
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
84 74
JSF

 

Boulazac a du caractère, l’ESSM toujours fanny avec le BCM

Après quatre journées, Boulazac montre déjà qu’il maîtrise le secteur du rebond, à tout point de vue. Si le BBD est dans le top 5 de la catégorie (36 prises par match), le club périgourdin s’est surtout magnifiquement relevé de la claque reçue par Nancy (65-87) le week-end dernier à domicile. Dans un affrontement qui sentait déjà bon le maintien face au Portel, l’équipe d’Alexandre Ménard a signé un succès d’importance au Chaudron (68-75).

Emmené par un Tony Snell qui préfère décidément les arceaux adverses à ceux du Palio en ce début de saison (21 points dont 4/8 à 3-points ce soir, après ses 27 points à Cholet), Boulazac a remporté un âpre combat face à l’ESSM. Cette dernière équipe stelliste ne peut pas en dire autant concernant l’apport de ses joueurs américains, elle qui était en plus orpheline de Mike Smith.

Tony SNELL
Tony SNELL
21
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
68 75
BOU

Ainsi, Le Portel, comme son voisin le BCM Gravelines-Dunkerque, n’a toujours pas ouvert son compteur de victoires après quatre journées de championnat. Et voit déjà s’échapper un adversaire dans cette course au maintien, le promu Boulazac, déjà tout heureux d’être à l’égalité après un mois de compétition.

Betclic ELITE – Journée 4
17/10/2025
SQB Saint-Quentin
86 74
BCM Gravelines
18/10/2025
SIG Strasbourg
84 74
JSF Nanterre
LEP Le Portel
68 75
BOU Boulazac
NAN Nancy
117 85
CSP Limoges
CHO Cholet
98 79
CHA Chalon
MSB Le Mans
JLB Bourg-en-Bresse
19/10/2025
PAR Paris Basketball
JDA Dijon
ASV ASVEL
ASM Monaco
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Le Portel
Le Portel
Suivre
Nanterre
Nanterre
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
sig nanterre boulazac portel
Betclic ELITE
00h00Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac
EuroCup
00h00Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?
NM1
00h00Le Pays Salonais se renforce avec deux joueurs et signe sa première victoire en Nationale 1
Anthony Durham et Roanne ont dominé Quimper à la Halle Vacheresse ce vendredi
ELITE 2
00h00Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements
Patrick Clerence numéro 15 en défense sous les couleurs de son nouveau club africain @BAL FIBA
Basketball Africa League (BAL)
00h00Première expérience à l’étranger pour le Français Patrick Clerence
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Robineau bientôt de retour, Magrit en salle d’attente
Lucas Demahis-Ballou va affronter son frère Rudy ce soir lors de Blois - Caen en ELITE 2
ELITE 2
00h00Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)
Mathieu Boyer lors du tournoi de présaison de Limoges, en civil avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital
J.T. Shumate n'est pas avec la JL Bourg au Mans
Betclic ELITE
00h00Bourg : J.T. Shumate encore absent contre Le Mans, pour raisons familiales
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
1 / 0