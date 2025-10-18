Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet

Le SLUC Nancy, qui s’est remis en selle le week-end dernier à Boulazac (65-87) après deux matchs compliqués contre les équipes rhodaniennes de l’ASVEL et la JL Bourg, a confirmé cela en pulvérisant le Limoges CSP pour le compte de la 4e journée de Betclic ELITE. À Gentilly ce samedi 18 octobre, le club de la cité ducale a fait un véritable cavalier seul, face à une formation limougeaude qui a perdu un à un ses soldats, dans une bataille où elle n’a jamais opposé la moindre résistance.

Nancy se régale ce soir à avec une large victoire 117-85 à domicile 👀#BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/7D7KxGFJBq — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 18, 2025

Frank Mason III et Limoges coulent à Nancy

Le SLUC Nancy a vécu une soirée idyllique, en voyant très rapidement se dessiner un succès net et sans bavure. « C’est vraiment un beau match d’équipe », se satisfaisait l’entraîneur Sylvain Lautié auprès de L’Est Républicain. « Nous sommes en train de trouver les solutions et nous continuons à découvrir notre équipe. » Comme on découvre le potentiel de scoreur de Landers Nolley II, meilleur marqueur du championnat taïwanais la saison dernière, qui a enchaîné un 4e match consécutif à plus de 20 points, avec 25 unités. L’ailier a mis au supplice la défense limougeaude par son agressivité (11/14 aux LFs), elle qui n’a cessé de multiplier les fautes (30 au total), voyant même deux joueurs contraints de rejoindre le banc pour cinq fautes, l’ex-Nancéien Frank Mason III (9 points à 4/8) et Léon Stergar (4 points à 2/6).

PROFIL JOUEUR Landers NOLLEY II Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 201 cm Âge: 25 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 23 #2 REB 3 #76 PD 6,5 #4

« On s’est frustré après chaque coup de sifflet au moindre contact », déplorait Hugo Invernizzi au Populaire du Centre. Déjà privé de Shawn Tanner et Mamadou Guissé en se rendant en Lorraine, Limoges ne pouvait pas espérer grand chose. Si tant est que qu’il y ait eu ne serait-ce que l’ombre d’une chance, en étant mené de 16 points à la mi-temps, 31 à la fin 3e quart-temps et jusqu’à 35 unités d’écart.

Nancy et Limoges sont désormais à deux victoires pour deux défaites après quatre matchs de Betclic ELITE, mais avec des dynamiques totalement inverses.

Cholet continue de bomber le torse à la Meilleraie

Déjà très solide dans sa Meilleraie la saison dernière, Cholet Basket a visiblement décidé de maintenir cette tradition. Avec un calendrier qui lui a permis de disputer trois de ses quatre premiers matchs à domicile, CB continue d’engranger, avec un 3e succès de rang, contre l’Élan Chalon cette fois (98-79). De nouveau, l’équipe de Fabrice Lefrançois y a mis la manière, en tout cas, l’espace de trois quart-temps.

Car l’Élan Chalon était euphorique durant les premières minutes, certainement galvanisé par sa 2e victoire en deux matchs de BCL, en remportant largement le 1er quart-temps (13-22). Alors que Chalon-sur-Saône allait boucler une bonne première mi-temps, les partenaires de Jeremiah Hill ont un peu trop vite eu la tête aux vestiaires, encaissant un 13-0 sur les quatre dernière minutes du 2e quart-temps. La suite était beaucoup plus accrochée entre les deux équipes, qui se rendaient coup pour coup. Mais certainement épuisée par son déplacement à Nymburk qui s’est achevée après une double prolongation, l’Élan Chalon a complètement implosé dans les six dernières minutes face au collectif choletais (11 joueurs à 3-points ou plus), encaissant un 22-9 pour une défaite 98 à 79.

« Je pense qu’on peut s’appuyer sur ce match pour construire notre équipe, dans les moments partagés, les moments forts », saluait Fabrice Lefrançois auprès de Ouest-France. Tandis qu’Eric Delord ne voulait pas se chercher d’excuses d’une quelconque fatigue : « On doit faire mieux c’est tout. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas juste de gagner, mais c’est ce qu’on produit. » Cela tombe bien, Chalon-sur-Saône a un beau challenge qui se dresse devant lui, avec la réception du Paris Basketbal dimanche 26 octobre, sans match de BCL au préalable cette fois…