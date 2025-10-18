Recherche
Betclic Élite

Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet

Betclic ELITE - Outre les victoires de Strasbourg et Boulazac, les deux autres rencontres du multiplex de la 4e journée ont été marquées par deux jolis cartons à domicile. Nancy a fait vivre une bien sale soirée à Limoges, quand Cholet a distancé l'Élan Chalon dans le sprint final.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet

Après Boulazac, le SLUC Nancy met une autre claque, à Limoges cette fois.

Crédit photo : Loïc Wacziak / SLUC Nancy

Le SLUC Nancy, qui s’est remis en selle le week-end dernier à Boulazac (65-87) après deux matchs compliqués contre les équipes rhodaniennes de l’ASVEL et la JL Bourg, a confirmé cela en pulvérisant le Limoges CSP pour le compte de la 4e journée de Betclic ELITE. À Gentilly ce samedi 18 octobre, le club de la cité ducale a fait un véritable cavalier seul, face à une formation limougeaude qui a perdu un à un ses soldats, dans une bataille où elle n’a jamais opposé la moindre résistance.

Frank Mason III et Limoges coulent à Nancy

Le SLUC Nancy a vécu une soirée idyllique, en voyant très rapidement se dessiner un succès net et sans bavure. « C’est vraiment un beau match d’équipe », se satisfaisait l’entraîneur Sylvain Lautié auprès de L’Est Républicain. « Nous sommes en train de trouver les solutions et nous continuons à découvrir notre équipe. » Comme on découvre le potentiel de scoreur de Landers Nolley II, meilleur marqueur du championnat taïwanais la saison dernière, qui a enchaîné un 4e match consécutif à plus de 20 points, avec 25 unités. L’ailier a mis au supplice la défense limougeaude par son agressivité (11/14 aux LFs), elle qui n’a cessé de multiplier les fautes (30 au total), voyant même deux joueurs contraints de rejoindre le banc pour cinq fautes, l’ex-Nancéien Frank Mason III (9 points à 4/8) et Léon Stergar (4 points à 2/6).

PROFIL JOUEUR
Landers NOLLEY II
Poste(s): Ailier / Arrière
Taille: 201 cm
Âge: 25 ans (05/03/2000)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
23
#2
REB
3
#76
PD
6,5
#4

« On s’est frustré après chaque coup de sifflet au moindre contact », déplorait Hugo Invernizzi au Populaire du Centre. Déjà privé de Shawn Tanner et Mamadou Guissé en se rendant en Lorraine, Limoges ne pouvait pas espérer grand chose. Si tant est que qu’il y ait eu ne serait-ce que l’ombre d’une chance, en étant mené de 16 points à la mi-temps, 31 à la fin 3e quart-temps et jusqu’à 35 unités d’écart.

Frank Mason III a vécu un difficile retour à Gentilly, devant quitter le parquet pour cinq fautes. (Photo : Loïc Wacziak / SLUC Nancy)

Nancy et Limoges sont désormais à deux victoires pour deux défaites après quatre matchs de Betclic ELITE, mais avec des dynamiques totalement inverses.

Cholet continue de bomber le torse à la Meilleraie

Déjà très solide dans sa Meilleraie la saison dernière, Cholet Basket a visiblement décidé de maintenir cette tradition. Avec un calendrier qui lui a permis de disputer trois de ses quatre premiers matchs à domicile, CB continue d’engranger, avec un 3e succès de rang, contre l’Élan Chalon cette fois (98-79). De nouveau, l’équipe de Fabrice Lefrançois y a mis la manière, en tout cas, l’espace de trois quart-temps.

Car l’Élan Chalon était euphorique durant les premières minutes, certainement galvanisé par sa 2e victoire en deux matchs de BCL, en remportant largement le 1er quart-temps (13-22). Alors que Chalon-sur-Saône allait boucler une bonne première mi-temps, les partenaires de Jeremiah Hill ont un peu trop vite eu la tête aux vestiaires, encaissant un 13-0 sur les quatre dernière minutes du 2e quart-temps. La suite était beaucoup plus accrochée entre les deux équipes, qui se rendaient coup pour coup. Mais certainement épuisée par son déplacement à Nymburk qui s’est achevée après une double prolongation, l’Élan Chalon a complètement implosé dans les six dernières minutes face au collectif choletais (11 joueurs à 3-points ou plus), encaissant un 22-9 pour une défaite 98 à 79.

Jamuni MCNEACE
Jamuni MCNEACE
16
PTS
9
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
98 79
CHA

« Je pense qu’on peut s’appuyer sur ce match pour construire notre équipe, dans les moments partagés, les moments forts », saluait Fabrice Lefrançois auprès de Ouest-France. Tandis qu’Eric Delord ne voulait pas se chercher d’excuses d’une quelconque fatigue : « On doit faire mieux c’est tout. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas juste de gagner, mais c’est ce qu’on produit. » Cela tombe bien, Chalon-sur-Saône a un beau challenge qui se dresse devant lui, avec la réception du Paris Basketbal dimanche 26 octobre, sans match de BCL au préalable cette fois…

LIRE AUSSI
Betclic ELITE – Journée 4
17/10/2025
SQB Saint-Quentin
86 74
BCM Gravelines
18/10/2025
SIG Strasbourg
84 74
JSF Nanterre
LEP Le Portel
68 75
BOU Boulazac
NAN Nancy
117 85
CSP Limoges
CHO Cholet
98 79
CHA Chalon
MSB Le Mans
JLB Bourg-en-Bresse
19/10/2025
PAR Paris Basketball
JDA Dijon
ASV ASVEL
ASM Monaco
Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l'intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
