Un retour d’envergure à la SIG Strasbourg : Marcus Keene is back !

Au milieu de tous les rookies recrutés par la SIG Strasbourg ces dernières semaines (Fousseyni Traoré, Adama Bal, Ben Gregg), voilà un nom qui rassurera tous les habitués du Rhénus : le club alsacien a trouvé son futur patron en la personne de Marcus Keene (1,75 m, 30 ans), un ancien de la maison.

Alors que les deux dernières saisons ont été assez chiches en bons souvenirs sur les bords de l’Ill, la simple évocation de son nom renvoie également à la dernière vraie heure de gloire du club : cette phase retour tonitruante en 2022/23, sous la houlette de Luca Banchi, où la SIG est passée de la dernière place à un quart de finale joué les yeux dans les yeux face à Monaco.

SIGMan de la saison 2022/23

Sur les 26 dernières journées du championnat à l’époque, l’équipe bas-rhinoise présentait le troisième meilleur bilan de Betclic ÉLITE, derrière la Roca Team et l’ASVEL. Et si la patte Banchi était indéniable, le principal chef-d’orchestre sur le parquet était un petit bonhomme de 175 centimètres, pyromane en chef, un peu fou sur les bords, mais énorme talent, capable de renverser des gros matchs, quatrième meilleur scoreur du championnat (20,2 points à 44%, 2,2 rebonds et 4,2 passes décisives).

« Je suis très heureux que Marcus Keene fasse son retour à la SIG Strasbourg », se réjouit le directeur sportif, Nicola Alberani. « Depuis son départ, nous sommes toujours restés en contact. C’est un joueur qui compte beaucoup pour nous. Il a marqué les esprits, autant au sein du club que chez nos supporters. Aujourd’hui, il revient avec l’envie de construire quelque chose de fort, tous ensemble. Nous sommes vraiment ravis de le voir à nouveau porter nos couleurs. »

Élu SIGMan de la saison 2022/23, avec le regret éternel de son absence lors de la belle du quart de finale de Champions League face au Telekom Baskets Bonn de T.J. Shorts (77-83), Marcus Keene était parti monnayer sa belle saison alsacienne après coup, devenu inaccessible pour les finances de la SIG.

Un parcours en demi-teinte depuis Strasbourg

Sauf que pour lui aussi, les deux dernières saisons ne se sont pas aussi bien passées qu’espéré… Rapidement remercié par Prometey, presque discret en Chine eu égard aux standards de CBA (16,4 points), relégué avec Maroussi (14,9 points à 38% et 4,4 passes décisives), il a passé les dernières semaines en Russie, remplaçant un autre ex-strasbourgeois (Tony Taylor) à la mène de l’UNICS pour les playoffs.

Une mission inachevée puisque Kazan a été sweepé dès les demi-finales (0-4), au cours d’une série où le Texan aura fait preuve d’une irrégularité assez folle (10,3 points à 47%, 2,3 rebonds et 2,7 passes décisives), capable d’enchaîner une sortie à 0 point en 16 minutes avec une saillie à 23 unités en 23 minutes.

PROFIL JOUEUR Marcus KEENE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 30 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Esake PTS 14,7 #14 REB 1,8 #140 PD 4,2 #14

Jamais aussi performant dans sa carrière qu’à Strasbourg, Marcus Keene a donc accepté le confort d’un environnement connu pour se relancer, quitte à ne pas disputer de Coupe d’Europe pour la première fois depuis 2020/21 (17 points à 41% de moyenne en FIBA Europe Cup la saison dernière avec Maroussi). Au Rhénus, il retrouvera son binôme Jean-Baptiste Maille à la mène, pour une doublette particulièrement complémentaire. En espérant que son retour soit plus concluant que ceux de Mardy Collins ou Jarell Eddie, les derniers Américains à avoir suivi une telle trajectoire à la SIG…

« Je suis très heureux que Marcus nous rejoigne », complète Janis Gailitis, le futur coach, qui a croisé sa route à plusieurs reprises dans le championnat letto-estonien. « Tout le monde connaît ses qualités et les supporters l’aiment, ici à Strasbourg, du fait de son engagement et de sa capacité à faire gagner des matches et pas à les faire perdre. Son leadership est indéniable et son style de jeu est exactement ce que nous voulions. Tout le monde est très heureux de le voir revenir. Bien évidemment il sera un élément très important de notre équipe afin d’apporter son expérience et être un exemple dans le développement de notre culture de la gagne ».

