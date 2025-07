« C’est un rêve qui devient réalité » : Leon Kratzer reste en EuroLeague

Soutier du Paris Basketball ces deux dernières saisons, au rôle déclinant au fur et à mesure que l’altitude s’élevait (seulement 0,9 point et 2,8 rebonds en 36 matchs en 2024/25), Leon Kratzer (2,11 m, 28 ans) va pouvoir rester en EuroLeague.

Le pivot allemand, qui a remporté quatre trophées avec Paris (Leaders Cup et EuroCup en 2024, Coupe de France et Betclic ÉLITE en 2025), s’est engagé en faveur du Bayern Munich.

MERCI LEON 🖤💙❤️ Après deux saisons dans la capitale auréolées de 4 trophées, @LeonKratzer retourne en Allemagne et s’engage avec le Bayern ! Take care of him @FCBBasketball, he’s a PARIS LEGEND 💫 pic.twitter.com/pBJMKeIHKM — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 16, 2025

« Deux belles années à Paris »

« Après plusieurs contacts au fil des années, je suis très heureux que ça se concrétise enfin entre le Bayern et moi », a-t-il déclaré. « Je mentirais si je disais que ce transfert n’a rien de spécial pour moi. Jouer pour le Bayern Munich est un rêve qui devient réalité. J’ai vécu deux belles années à Paris, mais je fais maintenant le pas que beaucoup de joueurs allemands souhaitent faire : rejoindre un club dont le nom parle de lui-même. »

En rejoignant la Bavière, l’ancien pivot de Baunach, Bamberg, Wüzburg, Francfort et Bonn devrait pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu. Non pas spécialement en EuroLeague, mais plutôt en Bundesliga, où il ne devrait pas être empêché de jouer par les quotas d’étrangers, comme cela a régulièrement été le cas en Betclic ÉLITE cette saison (seulement 7 matchs disputés).