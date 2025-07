Dwayne Bacon rejoint les rangs de Dubaï

Le Dubaï Basketball continue de construire un effectif de grande qualité pour son entrée en EuroLeague la saison prochaine. Après la signature de Mouhammadou Jaiteh, c’est un autre ancien monégasque, Dwayne Bacon (2,01 m, 29 ans), qui s’est engagé en faveur du club émirati.

