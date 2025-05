MVP ou meilleur sixième homme : des anciens de Betclic ÉLITE honorés en VTB League

Aperçu à l’AS Monaco le temps d’une saison en 2021/22 (13 points à 53% et 3,5 rebonds en 57 rencontres), Dwayne Bacon vient de s’offrir la première distinction individuelle majeure de sa carrière professionnelle.

All-Star du championnat grec en 2022, l’ailier aux 207 matchs NBA vient cette fois d’être élu MVP de la VTB League. Désormais avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui affronte le CSKA Moscou en finale, il a tourné à 17,4 points à 42%, 3,9 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne.

OFFICIALLY: Dwayne Bacon was named the 2024/25 VTB United League Regular Season MVP! Well deserved! 🥓🦁 pic.twitter.com/S6jBh8B5wW

— Zenit Basketball Club (@zenitbasket) May 16, 2025