Jordan Usher de Bourg à Ankara, comme James Palmer Jr avant lui ?

En 2022/23, le premier ailier américain de l’ère Frédéric Fauthoux à Bourg-en-Bresse se nommait James Palmer Jr.. Deux ans plus tard, le natif de Washington est dans des sphères incomparables avec ce qu’il vivait à la JL, prolongé à prix d’or par le Galatasaray Istanbul, finaliste de la Champions League.

Après une saison tremplin en Bresse, James Palmer était parti à l’époque pour le Türk Telekom Ankara. Une trajectoire que pourrait imiter, deux ans plus tard, Jordan Usher, lui aussi devenu intouchable pour Bourg-en-Bresse (13,1 points à 49%, 3 rebonds et 1,8 passe décisive en 56 matchs).

Arrivé hors de forme en France, l’ancien coéquipier d’Alexandre Sarr en Australie est monté en puissance tout au long de la saison, jusqu’à s’imposer comme l’un des joueurs les plus élégants de Betclic ÉLITE. Après avoir tapé dans l’œil de plusieurs équipes européennes, il négocierait actuellement avec Ankara selon BasketNews. En 2022/23, il avait déjà passé sa saison rookie en Turquie, avec le Besiktas Istanbul.

Jordan Usher in advanced talks to join Turk Telekom Ankara, per sources.

Usher averaged 10.9 points, 3.4 rebounds, 1.1 assists, and 1.1 steals for Bourg in EuroCup last season.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 17, 2025