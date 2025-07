Le Paris Basketball meilleure affluence de Betclic ÉLITE, Orléans domine la LNB

La saison 2024/25 étant déjà assurée de battre le record historique de fréquentation des salles LNB pour la troisième année consécutive, ce ne sont pas les playoffs qui allaient changer la donne. Avec les rencontres des phases finales, ce sont, au total, 2,2 millions de spectateurs qui sont venus assister à une rencontre de la Ligue Nationale de Basket.

Une progression de l’ordre de 10% en deux saisons pour la LNB, qui se targue d’afficher le meilleur taux de remplissage parmi tous les sports collectifs en France (94%). Une statistique à relativiser puisque l’affluence moyenne de la Betclic ÉLITE (4 139 spectateurs) est évidemment à des années-lumières de celle de la Ligue 1 (27 635). Représentant 9% de l’affluence globale du sport français, le basket se classe en troisième position, très loin des deux géants football (45%) et rugby (20%).

« Pas le fruit du hasard »

« Pour la troisième saison d’affilée, nos championnats battent leurs propres records d’affluence », se réjouit toutefois Fabrice Jouhaud, le directeur général de la LNB. « Ce succès n’est pas le fruit du hasard : il récompense l’engagement de nos clubs, la qualité du spectacle proposé et la montée en puissance de nos deux divisions. Le public répond présent, dans toutes les régions, avec une diversité et une ferveur qui confirment que le basket professionnel français est aujourd’hui une force majeure du divertissement. Ces résultats nous motivent à poursuivre et à accélérer notre développement. »

Dans le détail, la meilleure affluence de toute la Ligue Nationale de Basket reste la propriété, pour la deuxième saison de suite, d’un pensionnaire d’ÉLITE 2, à savoir Orléans. Capitalisant sur l’outil exceptionnel qu’est CO’Met (9 500 places), inauguré en janvier 2023, l’OLB est le seul club à dépasser les 7 000 spectateurs de moyenne.

En Betclic ÉLITE, la palme revient au champion, le Paris Basketball. Sans compter les playoffs, le club de la capitale avance une moyenne de 6 508 spectateurs, devant l’ASVEL (6 248), qui a dû faire augmenter son chiffre grâce à ses délocalisations à la LDLC Arena en demi-finale contre l’AS Monaco. Derrière, la SIG Strasbourg, le SLUC Nancy et Le Mans sont les trois seuls autres clubs à dépasser la barre des 5 000 spectateurs de moyenne.

Monaco et Chartres ferment la marche

Quatre clubs ont affiché complet pendant toute la saison, que cela soit à cause d’une vraie ferveur locale ou d’une salle sous-dimensionnée : Cholet, Bourg-en-Bresse, Saint-Quentin et La Rochelle.

A contrario, l’AS Monaco affiche, de loin, le pire taux de remplissage de la Betclic ÉLITE (avec seulement 69%, contre 84% pour l’avant-dernier). En prenant en compte toute la LNB, la Roca Team laisse cependant son bonnet d’âne à Chartres, qui a eu bien du mal à remplir son nouveau Colisée (51%) avec des résultats douteux tout au long de la saison.