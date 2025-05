Pour la 3e saison de suite, une affluence record en Betclic ELITE et en Pro B

Si le basket français n’est pas toujours au beau fixe concernant sa diffusion, les salles de Betclic ELITE et Pro B font elles régulièrement le plein depuis plusieurs saisons maintenant, avec des capacités toujours plus grandes avec l’émergence de nouvelles enceintes. Ainsi, pour la 3e saison consécutive, les affluences et taux de remplissage des salles des équipes des deux divisions sont à la hausse, avec de nouveaux records.

Des records à la pelle : plus de 4 000 spectateurs de moyenne en Betclic ELITE

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a communiqué les nouveaux chiffres des affluences dans les travées de Betclic ELITE et Pro B. Ainsi, plus de deux millions de spectateurs (2 051 455 exactement) se sont rendus dans les salles, soit une augmentation de 6% par rapport à la saison précédente.

Les deux divisions suivent la même courbe ascendante : la Betclic ELITE a pour la première fois dépassé la barre des 4 000 spectateurs de moyenne avec 4 139 (contre 3 910 en 2022-2023) ; la Pro B a rassemblé de manière générale 2 785 spectateurs (contre 2 473 en 2023-2024). Les taux de remplissage sont ainsi excellents avec respectivement 94% pour la Betclic ELITE et 76% pour l’antichambre de l’élite, soit deux nouveaux records.

Quatre clubs constamment à guichets fermés

Au coeur des affluences, certaines équipes se démarquent logiquement, se sentant même à l’étroit dans leurs allées. C’est peut-être le cas pour la JL Bourg, Cholet, La Rochelle et Saint-Quentin : ces quatre institutions ont été à guichets fermés tout au long de la saison régulière. En Pro B, deux équipes ont également fait salle comble tout au long de l’exercice : Caen, promu dans la division, ainsi que l’ADA Blois.

Le leader incontesté en termes de spectateurs par rencontre toutes divisions confondues est Orléans Loiret Basket. Comme la saison dernière, le club orléanais domine, avec cette fois plus de 7 000 spectateurs en moyenne, soit un taux de remplissage de son CO’Met de 87%.

Une dynamique en constante augmentation

Ainsi, sur les trois dernières saisons, la LNB enregistre à chaque fois de nouveaux records d’affluence et de taux de remplissage. Cela peut s’expliquer pour plusieurs raisons. La Betclic ELITE devient un championnat de plus en plus dense avec ses locomotives EuroLeague, tandis que la Pro B est l’une des meilleures deuxièmes divisions des championnats européennes. Ensuite, les infrastructures des clubs se modernisent, avec l’émergence ces dernières années de nouvelles enceintes plus grandes et plus modernes, comme la LDLC Arena de l’ASVEL, l’Adidas Arena du Paris Basketball, le CO’Met d’Orléans, l’Arena Futuroscope de Poitiers ou encore le palais des sports de Caen.