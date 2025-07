Cette star qui prolonge pour un contrat record au Magic !

Le Orlando Magic vient de sécuriser son avenir en prolongeant Paolo Banchero pour cinq années supplémentaires. L’ancien de Duke, drafté en première position en 2022, devient officiellement la pierre angulaire de la franchise floridienne avec ce contrat record qui pourrait atteindre les 287 millions de dollars.

Breaking: Orlando Magic star Paolo Banchero has agreed to a five-year maximum rookie contract extension that could reach $287 million, Mike Miller of LIFT Sports Management tells ESPN. Deal includes a player option; the first for a rookie max since 2021 (Luka Doncic, Trae Young). pic.twitter.com/bwnCrJbnmu

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2025