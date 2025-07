Norman Powell rejoint Miami dans un échange triangulaire NBA

Les Los Angeles Clippers ont officialisé le départ de Norman Powell vers Miami dans le cadre d’un échange triangulaire impliquant également le Utah Jazz. L’arrière canadien de 32 ans, qui sortait de sa meilleure saison statistique en carrière avec 21,8 points de moyenne, apportera son punch offensif au Heat.

En contrepartie du départ de Powell, les Clippers récupèrent John Collins en provenance du Jazz. L’intérieur de 27 ans, qui tournait à 19 points et 8,2 rebonds par match la saison dernière avec 52,7% de réussite aux tirs, offrira une nouvelle cible dans les airs pour James Harden. Collins, qui peut devenir agent libre l’été prochain, touchera 26,6 millions de dollars la saison prochaine.

BREAKING: The Clippers, Jazz and Heat have agreed to a trade that sends Norman Powell to Miami, John Collins to Los Angeles, and Kevin Love, Kyle Anderson and a 2027 Clippers second-round pick to the Jazz, sources tell ESPN. pic.twitter.com/o0FkV0o2l8

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2025