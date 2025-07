Le plus grand trade de l’histoire de la NBA

L’échange envoyant Kevin Durant chez les Houston Rockets est officiellement devenu le plus complexe de l’histoire de la NBA. Cette transaction monumentale implique sept franchises et constitue un record absolu, dépassant l’ancien record de six équipes établi l’été dernier.

We just witnessed the FIRST-EVER 7-team trade in NBA history 😳🤯 Suns: Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach, Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden, 2nd Rockets: KD, Clint Capela Nets: Two 2nd-rounders Warriors: Alex Toohey, Jahmai Mashack Hawks: 2nd-round swap,…

Un échange record pour sauver du temps administratif

Finalisé le 6 juillet avec le début de la nouvelle année NBA, cet échange trouve son origine dans une volonté de simplification administrative. Selon Fred Katz de The Athletic, « les équipes essaient de gagner du temps sur les appels d’échange. Au lieu de devoir faire plusieurs appels différents, elles n’ont maintenant qu’un seul appel à passer. »

Les Houston Rockets récupèrent Kevin Durant et Clint Capela, qui effectue un retour dans l’équipe où il a débuté sa carrière. Les Phoenix Suns obtiennent en retour Jalen Green, Dillon Brooks, le 10e choix de draft Khaman Maluach, ainsi que les rookies Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden et un choix de 2e tour.

Les cinq autres franchises impliquées se partagent les autres éléments : les Brooklyn Nets récupèrent deux choix de 2e tour, les Golden State Warriors obtiennent Alex Toohey et Jahmai Mashack, les Atlanta Hawks reçoivent David Roddy et du cash, les Los Angeles Lakers récupèrent Adou Thiero, tandis que les Minnesota Timberwolves obtiennent Rocco Zikarsky, deux choix de 2e tour et du cash.

Houston mise tout sur Durant pour 2025-2026

À 36 ans, Kevin Durant apporte un CV exceptionnel à Houston avec son titre de MVP 2014, ses quinze sélections au All-Star Game et ses deux titres NBA remportés avec Golden State. L’entraîneur des Rockets Ime Udoka s’est montré enthousiaste : « Son niveau de compétence, son amour du basketball et son dévouement à son art ont fait de lui l’un des joueurs les plus respectés de sa génération. Nous sommes excités de travailler avec lui. »

Durant lui-même a exprimé sa hâte sur les réseaux sociaux : « Mon passage à Phoenix s’achève. Tous ces arrêts le long du parcours m’ont vraiment impacté de manière positive… Houston, j’ai hâte ! »

Cette acquisition transforme Houston en prétendant sérieux pour la saison 2025-2026. Éliminés au premier tour des play-offs malgré leur deuxième place en conférence Ouest, les Rockets espèrent que Durant les propulsera plus loin en post-saison. Le général manager des Suns Brian Gregory a rendu hommage à l’impact de Durant : « L’un des plus grands à avoir jamais joué, nous sommes reconnaissants de l’impact que Kevin a eu sur notre organisation. »