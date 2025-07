Jonas Valanciunas bloqué par Denver : le pivot lituanien pris au piège entre NBA et Panathinaikos

Un feuilleton inattendu agite le début de cette Free Agency NBA. Jonas Valanciunas, récemment transféré des Sacramento Kings vers les Denver Nuggets contre Dario Saric, se retrouve au cœur d’un conflit entre ses ambitions européennes et les plans de sa nouvelle franchise.

Le pivot lituanien de 33 ans nourrit des envies de retour en Europe, particulièrement au Panathinaikos. Selon les informations du journaliste Marc Stein, Valanciunas s’est même rendu à Athènes pour négocier avec le club grec et aurait trouvé un accord pour un contrat de trois ans d’environ 12 millions d’euros nets d’impôts.

Denver déterminé à conserver son nouveau pivot

Mais les Nuggets n’entendent pas faciliter les choses. La franchise du Colorado se montre « déterminée » à retenir le Lituanien et souhaite qu’il devienne le remplaçant de Nikola Jokic au poste de pivot. L’objectif de Denver est clair : convaincre Valanciunas de rester au moins un an de plus en NBA et de ne pas rejoindre la Grèce avant 2026.

Le problème pour l’intérieur, c’est qu’il reste sous contrat avec la NBA jusqu’en 2027 pour un montant total de 20,3 millions de dollars. Sans l’accord des Nuggets pour le libérer, il ne pourra pas s’engager avec le Panathinaikos, malgré les négociations avancées.

Cette situation crée un véritable dilemme pour les deux parties. Si Valanciunas décide de faire une croix sur son salaire de 10,4 millions de dollars pour la saison prochaine, Denver récupérerait sa « non-tax mid-level exception » de 14,1 millions de dollars pour signer un autre agent libre.

Le bras de fer entre Jonas Valanciunas et les Denver Nuggets ne fait que commencer. Les deux camps vont désormais devoir trouver un terrain d’entente dans cette saga estivale qui pourrait bien s’éterniser. Le pivot lituanien, qui semblait avoir trouvé sa porte de sortie vers l’Europe, se retrouve finalement piégé par les ambitions de sa nouvelle franchise NBA.