Betclic Élite

David Holston : « Une partie de moi voulait abandonner » avant sa 11e saison avec Dijon

Betclic ÉLITE - David Holston a prolongé son contrat avec la JDA Dijon pour une 11e saison. Le meneur américain, diminué par une thrombose puis des blessures, a confié avoir sérieusement envisagé d'arrêter sa carrière.
00h00
David Holston a souvent été blessé en 2024-2025

Crédit photo : FOXAEP

À 39 ans, David Holston reste fidèle à la JDA Dijon. Le meneur américain, MVP de Betclic ÉLITE en 2018-2019, a choisi de prolonger d’un an avec le club bourguignon malgré une saison 2024-2025 marquée par les blessures. Ce jeudi, lors du premier entraînement ouvert à la presse (et notamment Ici Bourgogne), il est revenu sur son choix de continuer et sur les doutes qui ont traversé son esprit ces derniers mois.

« Je voulais revenir et ne pas finir comme ça »

David Holston a traversé six mois très compliqués, marqués par une thrombose puis une blessure au mollet. Le vétéran ne cache pas avoir songé à raccrocher les baskets : « J’ai beaucoup douté, je ne savais pas où j’en étais dans ma vie, à ne pas savoir si j’allais arrêter de jouer ou non. Une partie de moi voulait abandonner, parce que je ne savais pas quoi faire avec cette blessure. J’ai dû réfléchir à moi-même, me parler à ma famille, à Dieu. » Finalement, il a choisi de prolonger pour tenter de repartir de l’avant : « L’année dernière ne s’est pas passée comme je le voulais, avec deux blessures, et je ne voulais pas finir comme ça. Je voulais revenir et essayer de jouer comme je l’ai toujours fait, pour aider l’équipe à gagner. »

Un rôle partagé avec Justin Bibbins

Pour cette nouvelle saison, Dijon a confié les clés du jeu à Justin Bibbins (1,73 m, 29 ans). Holston accueille ce choix avec sérénité : « C’est cool pour moi, Justin m’enlève un peu de pression ! Je suis vraiment content de jouer avec lui, c’est un excellent meneur. On discute beaucoup, on joue de la même manière, donc il m’aide autant que je l’aide. »

Malgré un rôle moindre, l’ancien MVP reste ambitieux : « Je prendrai tous les titres, peu importe lequel ! C’est ce pour quoi je joue, gagner et ramener un autre trophée à Dijon. »

Une saison à savourer au jour le jour

Si beaucoup se demandent si cette saison sera sa dernière sous le maillot dijonnais, Holston refuse d’anticiper : « On ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait, je vais faire tout ce que je peux, entraînement après entraînement et voir où cela me mène. Je ne veux pas dire trop tôt que c’est ma dernière année, je dois voir comment mon corps se sent. »

Les supporters de la Jeanne pourront rapidement revoir leur meneur à l’œuvre, dès mardi 26 août à Nuits-Saint-Georges face à Saint-Chamond, pour le premier match de préparation de la JDA Dijon.

Gabriel Pantel-Jouve
vince_93
Chouette pour lui, qu'il y prenne du plaisir et soit épargné par les pépins. Un joueur talentueux et attachant dont on appréciera les dernières fulgurances avec plaisir !
lulutoutvert
Une tournée d'adieu derrière Bibbins sans stress. Comme un transfert de totem. Tant mieux pour lui, la JDA, le basket, les amoureux de la balle orange, le sport
