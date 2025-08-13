La JDA Dijon conserve sa légende David Holston : une dernière danse pour le meneur !

David Holston, légende de la JDA Dijon et même de la Betclic ELITE sur la dernière décennie, sera toujours sur les parquets en 2025-2026. Alors que l’incertitude régnait autour du meneur de jeu, en raison de sa condition physique, le club bourguignon a levé le voile ce mercredi 13 août en indiquant que le joueur américain serait le 10e membre de l’effectif dijonnais pour le prochain exercice à venir.

Une 11e saison à venir à Dijon

Éloigné des parquets depuis février en raison d’une blessure au mollet puis d’une thrombose, il aurait été dommage que l’aventure de joueur de David Holston (1,67 m, 39 ans) se termine ainsi avec la JDA Dijon. « C’était inconcevable pour nous que l’histoire avec David se termine ainsi », appuie le directeur sportif, Fabien Romeyer, dans le communiqué du club.

Le meneur a ainsi travaillé sans relâche pour revenir et ainsi ne pas mettre un terme prématurément à sa carrière. Sa reconversion professionnelle, en relation avec la JDA Dijon, attendra donc, pour le plus grand bonheur des fans dijonnais. « La saison dernière ne s’est pas terminée comme je l’aurais espéré mais je suis heureux d’avoir pu me remettre au travail », explique-t-il dans le communiqué du club. « Cette blessure m’a obligé à m’éloigner des parquets, j’ai même pensé à mettre un terme à ma carrière. Mais j’ai utilisé tout ce temps pour réfléchir sur la situation et sur moi, à grandir pour revenir plus fort. »

Ainsi, David Holston disputera une 11e saison professionnelle avec la JDA Dijon. Arrivé en 2015 en Bourgogne, le meilleur marqueur de l’histoire du club a tenu la mène dijonnaise ces dix dernières années, hormis quelques mois en fin d’année 2017 lors d’une parenthèse en 2e division turque. Élu MVP de Betclic ELITE en 2019, il a porté la Jeanne d’Arc toute ces années, aux côtés notamment de l’entraîneur Laurent Legname, avec deux titres collectifs décrochés (Leaders Cup 2020 et Coupe de France 2024), ainsi qu’une finale du championnat de France en 2021 (perdue contre l’ASVEL).

PROFIL JOUEUR David HOLSTON Poste(s): Meneur Taille: 167 cm Âge: 39 ans (26/01/1986) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 13,7 #18 REB 1,7 #169 PD 5,9 #4

Un rôle réduit, en back-up

Logiquement au crépuscule de sa carrière à 39 ans, le natif de Pontiac dans le Michigan valait encore plus de 13 points et 6 passes décisives par match la saison dernière. Avec le poids des années qui se fait sentir, David Holston va se tourner vers un rôle de relais la saison prochaine, en étant le back-up de Justin Bibbins, l’une des recrues phares du mercato dijonnais. « Sa motivation, son amour du jeu et de la JDA ont logiquement confirmé que David avait encore les capacités de poursuivre à haut niveau dans un rôle différent de celui qu’il a pu tenir par le passé, en l’associant à un joueur confirmé afin d’anticiper l’avenir sur le poste de meneur », confirme Fabien Romeyer.

En une décennie en Côte d’Or, David Holston s’est construit un statut de légende au sein de la Cité des Ducs. Celui qui fêtera ses 40 ans en janvier prochain va pouvoir continuer d’étirer son épopée dijonnaise une saison de plus. « Croyez-moi … cette saison je serai focus comme jamais et je ferai tout ce qu’il faut pour aider la JDA à gagner », conclut-il. « Comme toujours. »

L’effectif 2025-2026 de la JDA Dijon : Justin Bibbins – David Holston

Axel Julien – Robin Ducoté – Gregor Hrovat – Zeke Moore

Jordan Barnett – Williams Narace – Quentin Losser – Tariq Owens – Mervyn MUAMBA

