Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
AfroBasket

Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !

AfroBasket - Blessé lors du dernier match de poules, Jeremiah Hill a effectué un probant retour avec le Cameroun. Le meneur de l'Élan Chalon a été le grand artisan de la qualification des Lions en demi-finale de l'AfroBasket, en compagnie du joueur de NM1 Fabien Ateba !
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !

Jeremiah Hill et le Cameroun sont dans le dernier carré de l’AfroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

L’édition 2025 de l’AfroBasket est le théâtre de belles histoires pour les joueurs LNB. Il faut dire qu’avec près de 40 joueurs du championnat de France sur la ligne de départ, il y avait de quoi faire. Après le conte de fées qui se poursuit pour Siriman Kanouté et le Mali, voilà que le Cameroun va également connaître le stade des demi-finales de la compétition continentale. Le retour fracassant de Jeremiah Hill et le show de Fabien Ateba sont pour beaucoup dans la large victoire 68 à 95 contre l’Égypte en quart de finale ce jeudi 21 août.

LIRE AUSSI

Les péripéties physiques de Jeremiah Hill déjà derrière lui

Quelques jours auparavant, dimanche soir, le Cameroun était pourtant encore loin du dernier carré de l’AfroBasket 2025. Les Lions, battus dans la finale du groupe par le Nigéria (99-90), les obligeant ainsi passer par les barrages pour accéder au tableau final, ont craint le pire pour Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans). Sorti sur blessure en début de 4e quart-temps, l’optimisme n’était pas de mise pour le maître à jouer de l’Élan Chalon, qui a finalement rassuré ses fans quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, indiquant qu’aucun ligament n’avait été touché.

Les supporters du Colisée demeuraient cependant inquiets concernant leur meilleur joueur, ce dernier n’ayant pas pris part au match couperet contre la République démocratique du Congo deux jours plus tard, remporté sans son aide (77-68).

LIRE AUSSI

Le show Fabien Ateba

Ce jeudi 21 août, Jeremiah Hill était pourtant bel et bien là, pour affronter l’Égypte. Mais ce n’est pas lui qui a directement mis la tête sous l’eau des pharaons. Parmi la kyrielle de joueurs LNB du Cameroun, c’est l’un des baroudeurs de Nationale 1, Fabien Ateba, qui a noyé l’Égypte sous une pluie de tirs. Le shooteur de Tarbes-Lourdes a fait feu de tout bois avec 26 points à 6/10 aux tirs dont 5/9 à 3-points et 9/11 aux LFs en 29 minutes de jeu.

Fabien Ateba, joueur de NM1, qui tourne à 14 points de moyenne à l’AfroBasket 2025 ! (Photo FIBA)

Avec déjà une sérieuse avance à la pause (37-51), le Cameroun a tranquillement vu sa route s’ouvrir vers le dernier carré, Jeremiah Hill se joignant au show de son partenaire, plantant pour sa part 13 de ses 20 points de l’après-midi dans le 3e quart-temps. Il a terminé la partie avec 20 points à 8/13 aux tirs et 6 passes décisives en 24 minutes de jeu. Les Lions ont ainsi tranquillement pu s’imposer sur le score de 68 à 95, le tout sans Willians Narace, non entré en jeu.

Le dernier carré de l’AfroBasket est quasiment complété : alors que le Mali affrontera le Sénégal, le Cameroun attend désormais son adversaire entre l’Angola de Kevin Kokila et le Cap Vert.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Egypte
Egypte
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
hill chalon cameroun
AfroBasket
00h00Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !
Tony Parker entraîneur
Betclic Élite
00h00« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !
paige bueckers
WNBA
00h00Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA
boulazac ailier strasbourg
Betclic ELITE
00h00Après la défection de Polite, Boulazac engage un ancien ailier de la SIG Strasbourg !
basket jeux olympiques
Jeux olympiques
00h00À Los Angeles, le tournoi de basket débutera avant le lancement des Jeux olympiques
lettonie leaders eurobasket
EuroBasket
00h00La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025
toulouse logo
NM1
00h00Toulouse reprend son appellation d’origine, avec un nouveau logo !
polite boulazac
Betclic ELITE
00h00Boulazac voit l’une de ses recrues lui faire faux bond : Anthony Polite ne viendra pas
ELITE 2
00h00Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes
Présaison
00h00[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA
1 / 0
Livenews NBA
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
1 / 0