Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !

L’édition 2025 de l’AfroBasket est le théâtre de belles histoires pour les joueurs LNB. Il faut dire qu’avec près de 40 joueurs du championnat de France sur la ligne de départ, il y avait de quoi faire. Après le conte de fées qui se poursuit pour Siriman Kanouté et le Mali, voilà que le Cameroun va également connaître le stade des demi-finales de la compétition continentale. Le retour fracassant de Jeremiah Hill et le show de Fabien Ateba sont pour beaucoup dans la large victoire 68 à 95 contre l’Égypte en quart de finale ce jeudi 21 août.

Les péripéties physiques de Jeremiah Hill déjà derrière lui

Quelques jours auparavant, dimanche soir, le Cameroun était pourtant encore loin du dernier carré de l’AfroBasket 2025. Les Lions, battus dans la finale du groupe par le Nigéria (99-90), les obligeant ainsi passer par les barrages pour accéder au tableau final, ont craint le pire pour Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans). Sorti sur blessure en début de 4e quart-temps, l’optimisme n’était pas de mise pour le maître à jouer de l’Élan Chalon, qui a finalement rassuré ses fans quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, indiquant qu’aucun ligament n’avait été touché.

Les supporters du Colisée demeuraient cependant inquiets concernant leur meilleur joueur, ce dernier n’ayant pas pris part au match couperet contre la République démocratique du Congo deux jours plus tard, remporté sans son aide (77-68).

Le show Fabien Ateba

Ce jeudi 21 août, Jeremiah Hill était pourtant bel et bien là, pour affronter l’Égypte. Mais ce n’est pas lui qui a directement mis la tête sous l’eau des pharaons. Parmi la kyrielle de joueurs LNB du Cameroun, c’est l’un des baroudeurs de Nationale 1, Fabien Ateba, qui a noyé l’Égypte sous une pluie de tirs. Le shooteur de Tarbes-Lourdes a fait feu de tout bois avec 26 points à 6/10 aux tirs dont 5/9 à 3-points et 9/11 aux LFs en 29 minutes de jeu.

Avec déjà une sérieuse avance à la pause (37-51), le Cameroun a tranquillement vu sa route s’ouvrir vers le dernier carré, Jeremiah Hill se joignant au show de son partenaire, plantant pour sa part 13 de ses 20 points de l’après-midi dans le 3e quart-temps. Il a terminé la partie avec 20 points à 8/13 aux tirs et 6 passes décisives en 24 minutes de jeu. Les Lions ont ainsi tranquillement pu s’imposer sur le score de 68 à 95, le tout sans Willians Narace, non entré en jeu.

Le dernier carré de l’AfroBasket est quasiment complété : alors que le Mali affrontera le Sénégal, le Cameroun attend désormais son adversaire entre l’Angola de Kevin Kokila et le Cap Vert.