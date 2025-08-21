Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
AfroBasket

Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali

Pour la première fois depuis 1999, le Mali s'est hissé dans le dernier carré de l'AfroBasket ! Le futur meneur orléanais Siriman Kanouté y a joué un rôle décisif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali

Siriman Kanouté, le facteur X du Mali

Crédit photo : FIBA

Le jour où Siriman Kanouté aura stabilisé son shoot, et amélioré sa sélection, alors le ciel sera sa limite… Depuis le début de l’AfroBasket, le futur meneur d’Orléans affiche des pourcentages effroyables : 19/74 au total (soit 25,7%), et même 6/37 à 2-points ! Ce qui ne l’empêche pas d’être le héros du Mali, qualifié pour sa première demi-finale d’AfroBasket depuis 1999 !

Auteur d’un money-time impressionnant contre la Guinée, l’ancien meneur de Nancy, Kaysersberg, Besançon et Aix-Maurienne a récidivé mercredi en quart de finale face à la Côte d’Ivoire. Déjà auteur de la passe décisive ayant arraché la prolongation, Siriman Kanouté (9 points à 3/15, 4 rebonds, 11 passes décisives et 7 balles perdues) a inscrit les deux tirs primés décisifs au cours de l’overtime, alors qu’il était scotché à 1/10 avant !

Pour éliminer le favori ivoirien, mené par l’éternel Souleyman Diabaté (16 points à 6/14, 9 rebonds et 7 passes décisives), le Mali a surtout dû s’en remettre à la performance XXL d’Aliou Diarra, l’intérieur de l’Armée Patriotique Rwandaise : un immense 50 d’évaluation, avec 35 points à 13/15, 16 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres.

En demi-finale, le Mali affrontera le Sénégal, qui, malgré tous ses absents, a dominé le Nigéria (91-75), en dépit des 15 points de l’ex-chartrain Ike Nwamu, meilleur marqueur des D-Tigers. Là aussi, les Lions ont pu s’appuyer sur un joueur en lévitation : Brancou Badio, l’arrière de Valence, auteur de 32 points à 12/20 aux tirs.

LIRE AUSSI

Les quarts de finale se poursuivent ce jeudi soir avec des duels Égypte – Cameroun et Angola – Cap Vert.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Orléans
Orléans
Suivre
Nigéria
Nigéria
Suivre
Sénégal
Sénégal
Suivre
Mali
Mali
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
stephmoon
Dans les rangs du Mali sévit également le poste 5 Oumar Ballo, lui aussi vice-champion du monde u19 avec Siriman Kanouté, compétition où il avait finit dans le meilleur 5 du tournoi après avoir dominé à l'intérieur. Il n'a pas été drafté mais sort d'un cursus universitaire plutôt réussi, même si je le voyais encore plus haut. Il n'a pas beaucoup pesé sur ce match mais pour les équipes de BE qui cherchent encore un pivot, s'il y en a, ils feraient bien de jeter un oeil sur lui...
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Cet Aliou Diarra c'est quand meme un mystere qu'il joue au Rwanda meme si tant mieux pour le basket africain, c'est ptet un choix politique tres respectable de sa part
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Présaison
00h00[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit s’entraîne avec Le Portel
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
AfroBasket
00h00Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali
Équipe de France
00h00La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
toupane europe
BCL
00h00Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Alexandrine Obouh-Fégué dominait en deuxième division italienne
NF1
00h00Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
1 / 0
Livenews NBA
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
1 / 0