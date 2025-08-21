Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali

Le jour où Siriman Kanouté aura stabilisé son shoot, et amélioré sa sélection, alors le ciel sera sa limite… Depuis le début de l’AfroBasket, le futur meneur d’Orléans affiche des pourcentages effroyables : 19/74 au total (soit 25,7%), et même 6/37 à 2-points ! Ce qui ne l’empêche pas d’être le héros du Mali, qualifié pour sa première demi-finale d’AfroBasket depuis 1999 !

Auteur d’un money-time impressionnant contre la Guinée, l’ancien meneur de Nancy, Kaysersberg, Besançon et Aix-Maurienne a récidivé mercredi en quart de finale face à la Côte d’Ivoire. Déjà auteur de la passe décisive ayant arraché la prolongation, Siriman Kanouté (9 points à 3/15, 4 rebonds, 11 passes décisives et 7 balles perdues) a inscrit les deux tirs primés décisifs au cours de l’overtime, alors qu’il était scotché à 1/10 avant !

Les deux 3 points monstrueux en prolongation de Siriman Kanouté pour envoyer le Mali en 1/2 finale de l'Afrobasket 🔥🔥🔥 Avec également 11 caviars 💪 pic.twitter.com/4OBkd1wkFy — tom16 (@olbceltics) August 20, 2025

Pour éliminer le favori ivoirien, mené par l’éternel Souleyman Diabaté (16 points à 6/14, 9 rebonds et 7 passes décisives), le Mali a surtout dû s’en remettre à la performance XXL d’Aliou Diarra, l’intérieur de l’Armée Patriotique Rwandaise : un immense 50 d’évaluation, avec 35 points à 13/15, 16 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres.

En demi-finale, le Mali affrontera le Sénégal, qui, malgré tous ses absents, a dominé le Nigéria (91-75), en dépit des 15 points de l’ex-chartrain Ike Nwamu, meilleur marqueur des D-Tigers. Là aussi, les Lions ont pu s’appuyer sur un joueur en lévitation : Brancou Badio, l’arrière de Valence, auteur de 32 points à 12/20 aux tirs.

Les quarts de finale se poursuivent ce jeudi soir avec des duels Égypte – Cameroun et Angola – Cap Vert.