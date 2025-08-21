Recherche
Jeux olympiques

À Los Angeles, le tournoi de basket débutera avant le lancement des Jeux olympiques

Jeux olympiques - La FIBA change son organisation pour les prochains JO à Los Angeles en 2028 : le tournoi de basket débutera légèrement avant le début officiel des Jeux.
00h00
À Los Angeles, le tournoi de basket débutera avant le lancement des Jeux olympiques

Le basket sera légèrement en avance sur la plupart des autres disciplines aux JO de Los Angeles.

Crédit photo : FIBA

La FIBA va revisiter son calendrier des tournois de basketball dans le cadre des Jeux Olympiques. Ainsi, pour Los Angeles 2028, le comité exécutif a décidé que les matchs débuteront deux jours avant la cérémonie d’ouverture, soit le 12 juillet alors que la grande parade olympique aura lieu le 14 juillet.

Une conclusion toujours programmée le dernier jour des JO 

Cette modification stratégique permettra aux quarts de finale de se dérouler sur deux journées et garantira qu’aucun match ne commencera avant 12h00, améliorant ainsi l’expérience globale pour les joueurs, les équipes, les fans et les diffuseurs. Pour le reste, rien ne change puisque les tournois de basket auront lieu tout au long des trois semaines d’olympiades, avec une conclusion prévue le dimanche 30 juillet, jour de la cérémonie de clôture.

Cette adaptation témoigne de la volonté de la FIBA d’optimiser le spectacle olympique en tenant compte des contraintes logistiques et des attentes du public mondial. Le nouveau format devrait également faciliter la couverture médiatique internationale en proposant des créneaux horaires plus favorables.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
