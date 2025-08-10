Il y a un an, Stephen Curry brisait le rêve d’or olympique des Bleus

L’équipe de France face à Team USA, finale des Jeux olympiques de Paris, pour le remake de l’édition précédente à Tokyo trois ans auparavant. Forcément, en ce 10 août 2024, un air de rendez-vous historique flottait dans Bercy. Les Bleus avaient rendez-vous avec leur destin : une finale olympique à domicile, face à l’ogre américain. Si il y a eu du frisson jusqu’au bout, avec une fin de match palpitante où Stephen Curry a tué les derniers instants de suspense, la France n’a malheureusement pas livré le match parfait, obligatoire pour venir à bout des Avengers.

Incroyable épopée jusqu’en finale pour les Bleus

Malmenée pendant une grande partie de cette finale olympique, l’équipe de France n’a cependant jamais renoncée, impensable devant son public, après être revenu de l’enfer dans cet été olympien. Rembobinons en arrière : une préparation difficile, une phase de groupes lilloise où la confiance était dans le négatif, avec des tensions naissantes, avant que Bercy ne soit le début de la rédemption. La catastrophe industrielle, qui se profilait, a été évitée par deux victoires de prestige en quart et demi-finale, face respectivement au Canada (82-73) et l’Allemagne (73-69). Pour aboutir sur une issue quasi-irréelle quinze jours auparavant : une finale olympique.

Des actions dans la légende : le poster-dunk de Yabusele,

le bonne nuit de Curry

La dernière marche, la plus dure, l’équipe de France n’a cependant pas su l’a franchir. Incapable de stopper le jeu rapide de Team USA, ce qui a tout de même permis à Guerschon Yabusele de signer un dunk mémorable, les Bleus n’ont pas réussi à contrecarrer les plans américains, qui ont imposé leur style de jeu et leur rythme.

Ils n’auront jamais renoncé, jamais baissé la tête, grignotant un retard de 14 points (47-61, 24e minute), pour continuer à se donner une chance, trouvant quelques solutions improbables. Mais il aura manqué le grain d’irrationnel, ce dont n’a pas manqué Stephen Curry. En plantant quatre banderilles lointaines dans le cœur des Bleus en finale olympique, l’iconique meneur de jeu des Golden State Warriors a privé l’équipe de France d’une potentielle médaille d’or (87-98).

« On peut être fiers de la façon dont on a joué contre les États-Unis dans cette finale mais nous sommes des compétiteurs et on voulait plus », avouait le sélectionneur, Vincent Collet, après la rencontre. « On voulait accomplir quelque chose de spécial. »

One year ago today, Team USA won a gold medal over France in a classic. Stephen Curry’s fourth quarter takeover when it mattered most was legendary.pic.twitter.com/oxARVPNulA — Evan Sidery (@esidery) August 10, 2025

De nouveau « si près, si loin »

Comme à Sydney en 2000, comme à Tokyo en 2021, le scénario laisse ce goût amer du « si près, si loin ». Mais il y a des défaites qui nourrissent les légendes. Celle-ci en fait partie. Un soir d’août à Paris, face aux meilleurs du monde, les Bleus ont tenu tête, avant qu’un génie ne vienne figer le temps et offrir une leçon éternelle : au plus haut niveau, trois minutes peuvent suffire à tout changer. Rendez-vous à Los Angeles 2028, pour prendre sa revanche sur Team USA ?

Nos autres articles rétros sur l’épopée olympiques des Bleus

à Paris 2024 :