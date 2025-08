Un an après, le dunk de Guerschon Yabusele résonne encore : « Il faut que je passe à autre chose, mais c’était un sentiment unique »

Nouveau capitaine des Bleus en vue de l’Eurobasket, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) retrouve l’équipe de France après une saison plus qu’aboutie pour son retour en NBA. Le “Dancing Bear” avait attiré le regard des franchises, l’été dernier aux Jeux olympiques, à la faveur d’une campagne héroïque jusqu’en finale, mais surtout d’une action légendaire.

#Paris2024 | 😱 LE POSTER MONUMENTAL DE YABUSELE SUR LEBRON JAMES 🔥 📺 Suivez la finale : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/mjd4EUjd9k — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Rentré des États-Unis en 2019 « sans la moindre opportunité » en NBA, Guerschon Yabusele est conscient que ses performances de l’été dernier ont tout bouleversé : « Les JO ont changé le cours de ma carrière, à 100%. Il faut que je passe à autre chose, mais c’était un sentiment unique. Avec tout ce que cela a pu engendrer, dont le retour en NBA, l’année a été folle. Dire que je n’y pense pas serait mentir mais je dois avancer », exprime-t-il avec un sourire qui en dit long sur ce souvenir gravé à vie.

Il faut dire qu’après avoir signé chez les Philadelphie Sixers l’été dernier, il était devenu difficile pour Guerschon Yabusele de tourner cette page, tant le poster sur LeBron James était devenu ancré dans son quotidien. « Quel que soit le lieu, des fois, on ne m’arrête que pour le dunk. Dans certaines salles, une très grande partie des photos que j’ai signées cette année étaient des photos du dunk. Chaque soir, dans la plupart des villes, les gens avaient l’affiche du poster, c’était cool », se réjouit-il.

“Le regard des joueurs sur moi a changé”

Si sa notoriété en dehors du terrain a atteint un sommet même aux États-Unis, Guerschon Yabusele a aussi senti un changement de prisme chez ses pairs. « Le regard des joueurs sur moi a changé, on me reconnaît à ma juste valeur. Pendant l’année, des joueurs venaient me féliciter en plein milieu du match, ou juste après la rencontre pour cette action. J’ai même entendu Kevin Durant dire que je méritais ma place en NBA, que j’étais là où je devais être. Forcément, ça motive ».

Tentant toujours de passer à la suite, Guerschon Yabusele n’a d’ailleurs pas reparlé de ce fait de match avec sa “victime”. « Je n’ai pas spécialement échangé avec LeBron quand on a joué les Lakers, car c’était arrivé lorsque nous étions dans une période où il fallait que l’on gagne », se souvient-il. Mais il rassure : « On a forcément ce respect. C’est un joueur… avec une telle carrière (il souffle)… je n’ai pas besoin de dire tout ce qu’il a fait (sourire). Quand je le joue, je ne le chambre pas. Je joue mon match et je profite de mon retour en NBA, tout en me battant pour continuer à y rester ». Son humilité a payé : Guerschon Yabusele a signé un nouveau contrat NBA, du côté des New York Knicks.