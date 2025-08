L’Italie lance idéalement sa préparation à l’EuroBasket 2025, Antetokounmpo déjà avec la Grèce

L’Italie continue sa montée en puissance. À domicile, la Nazionale a remporté la Trentino Basket Cup face au Sénégal (82-68), malgré les absences de plusieurs cadres. Momo Diouf s’est illustré et a été désigné MVP du tournoi. De son côté, la Grèce peut déjà compter sur la présence de Giannis Antetokounmpo pour sa préparation estivale.

L’Italie commence fort, la Grèce récupère Giannis

Pour cette finale disputée samedi soir à Trente, Gianmarco Pozzecco a choisi de préserver trois cadres : Simone Fontecchio, Nicolo Melli et Marco Spissu, tous laissés au repos par précaution. Cela n’a pas empêché l’Italie de s’imposer 80 à 56 face à une équipe du Sénégal physique et accrocheuse, le lendemain de la victoire contre l’Islande (87-61).

C’est Momo Diouf (2,06 m, 22 ans) qui a pris les choses en main avec 17 points, bien épaulé par Giampaolo Ricci et Gabriele Procida (12 points chacun). Le joueur de Tortone a logiquement été élu MVP de la Trentino Cup. « C’est difficile d’enchaîner deux matchs en deux jours contre deux équipes complètement différentes, a commenté Pozzecco. Le Sénégal avait des joueurs de grand gabarit. La fatigue empêche de démarrer concentré, mais les garçons ont été excellents et on a beaucoup progressé en deuxième mi-temps. C’est un petit pas en avant. »

Après ce tournoi, l’Italie a procédé à ses premières coupes avec les départs de Giordano Bortolani et Guglielmo Caruso du camp d’entraînement. Elle poursuivra sa préparation avec plusieurs tests avant de rejoindre Chypre, où elle disputera l’EuroBasket dans le groupe C.

Giannis Antetokounmpo, déjà au travail avec la Grèce

Autre information importante sur le continent : la présence de Giannis Antetokounmpo dès l’ouverture du camp d’entraînement de la sélection grecque. Le double MVP NBA a rejoint ses coéquipiers à Athènes, preuve de son engagement total pour cet EuroBasket 2025. L’équipe de Vassilis Spanoulis pourra compter sur un groupe ambitieux avec en tête la volonté de décrocher un premier titre continental depuis 2005.

En attendant, les matches de préparation vont s’enchaîner en août pour toutes les sélections. L’équipe de France débute son programme ce lundi 4 août avec un premier test contre le Monténégro à Mouilleron-le-Captif.