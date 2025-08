Malgré une fin de match inquiétante, les Bleuettes U20 disposent de l’Allemagne (80-67) et terminent premières invaincues de leur poule

Après leur victoire de près de quarante points face au Portugal et à la Slovénie, les joueuses de l’équipe de France U20 pouvaient terminer sereinement en tête de leur poule de l’EuroBasket en cas de victoire face à l’Allemagne. Si le succès a été obtenu sur le score de 80 à 67 grâce à une première mi-temps solide, le deuxième acte de la rencontre laisse transparaître des failles qu’il faudra corriger en vue du huitième de finale de mercredi.

Comme lors des matchs précédents, l’entame de match était assez brouillonne malgré une débauche d’énergie visible. Les Françaises n’inscrivent aucun panier dans le jeu pendant cinq minutes, et se retrouvent rapidement dans la pénalité face à des Allemandes incisives vers le cercle. Les joueuses d’Emmanuel Body comptent jusqu’à 8 points de retard dans ces cinq minutes, jusqu’au réveil. Jade Ferre, Clara Causeur, Lou Bobst et Margot Ounounou portent la révolte tricolores et assènent un 13-1 aux Allemandes en deux minutes, pour renverser complètement le premier quart-temps : 24-13 après 10 minutes.

Le second quart-temps tourne à la démonstration. Les Françaises infligent un 9-0 d’entrée à une Mannschaft qui semble paralysée mais surtout imprécise face au raz-de-marée. Un seul frisson a traversé les Bleuettes avant la mi-temps : les longues secondes au sol de Margot Ounounou, visiblement touchée à la jambe droite, avant de se relever. L’équipe de France retourne aux vestiaires avec un plein de confiance à 3-points (57% de réussite) mais surtout largement devant : 52-28.

Marine Dursus et Clara Causeur sauvent les Françaises

Après avoir dominé les débats durant les 20 premières minutes, les Françaises paraissaient rassasiées en deuxième mi-temps. Seule Dorcas N’Ganfina (5 points) trouve de l’adresse dans le troisième quart face à des Allemandes remontées, qui profitent des espaces laissés en défense pour se rapprocher. L’écart ne cesse de se réduire jusqu’à passer sous les 10 points (68-60, 36’).

Le jeu physique des Françaises en fin de match permet d’obtenir des lancers francs (3/4 pour Elodie Lutbert sur la période) ou de se rassurer avec des lay-ups concrétisés par Marine Dursus et Clara Causeur, primordiales sur la globalité de la rencontre. Les meneuses d’Angers et Villeneuve-d’Ascq respectivement terminent meilleures marqueuses de la rencontre, avec 16 points à 5/7 aux tirs et 9 rebonds pour Dursus, et 15 points pour Causeur.

Portées par deux grandes individualités, les Bleuettes se sauvent du piège allemand (80-67) grâce au matelas d’avance confortable obtenu en première mi-temps. Il faudra montrer davantage de consistance et de concentration en huitième de finale mercredi pour espérer se qualifier pour le tour suivant.