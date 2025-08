[Vidéo] L’écran litigieux qui coûte l’or aux Bleuets face à l’Espagne

L’équipe de France U18 masculine a bien cru tenir son sacre européen. En tête pendant plus de 26 minutes, les Bleuets menaient encore de 8 points à 36 secondes du terme, avant de s’écrouler en toute fin de match contre l’Espagne (81-79). Si plusieurs erreurs françaises ont précipité cette fin cruelle, une dernière action fait débat : un écran litigieux du n°17 espagnol Chiek Diallo sur Tom Audry, non sifflé par les arbitres. Ce contact, sur la remise en jeu décisive, provoque une vive polémique sur les réseaux sociaux, notamment parmi des arbitres qui sortent de leur réserve.

Un écran qui fait polémique

Alors que l’Espagne tente une dernière possession ligne de fond, Chiek Diallo vient poser un écran sur Tom Audry pour libérer Guillermo Del Pino. L’arrière espagnol, bien servi, inscrit le panier de la victoire à la réception. Mais le placement de l’écran interpelle : Diallo semble se déplacer vers le défenseur au moment du contact, ce qui pourrait constituer une faute offensive.

Sur les réseaux sociaux, les ralentis de la séquence tournent en boucle depuis dimanche soir. Plusieurs arbitres ou anciens arbitres commentent, certains jugeant que l’écran est clairement mobile et donc illégal. « Il y a contact avec mouvement vers le défenseur, c’est sifflé 9 fois sur 10 en championnat », commente notamment un arbitre de haut niveau sous couvert d’anonymat. D’autres rappellent que, faute ou pas, les Bleuets auraient dû verrouiller le match bien avant.

Des regrets français, mais aussi des erreurs

Car au-delà de cette dernière séquence litigieuse, la France avait son destin entre les mains. Menant 79-71 à 36 secondes de la fin, les joueurs d’Elise Prodhomme ont perdu leur lucidité, entre balles perdues, fautes précipitées et défense passive. Notamment sur cette dernière action : « Il n’y a pas de pression sur la balle… Pas de switch…et un trail inutile dans ce cas la. Après l’écran est plus que limite… Mais il y avait des choses à faire avant. C’est un beau parcours de cette équipe, c’est juste dommage de finir comme cela », analysait en coach observateur Jean-Denys Choulet sur notre page Facebook. Excellent sur l’Euro et cette finale, Jonas Boulefaa, notamment, aurait pu empêcher le tir en réception de Del Pino.

Avec cette fin de match tragique, la France doit se contenter de l’argent, malgré une très belle campagne. Mais ce dernier écran, contesté, restera longtemps dans les mémoires.

Voir la vidéo de l’action litigieuse