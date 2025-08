[Rétro] Le quart face au Canada, le match bascule pour la France aux Jeux olympiques de Paris 2024

« Y’a quoi là ?! Y’a quoi maintenant ?! », exhortait furieusement Evan Fournier à l’attention du public de Bercy en début de soirée du 6 août 2024. Après un tir à 10 mètres au buzzer des 24 secondes de ce de dernier à l’entrée de la dernière minute du quart de finale contre le Canada, l’équipe de France entrevoyait le dernier carré des Jeux olympiques de Paris 2024. Une perspective impensable quelques heures plus tôt, tant les Bleus étaient condamnés à l’élimination par tous, après une phase de poules compliquées et une tension en interne.

La France s’est retrouvée contre le Canada

Mais face au Canada, pour le début des phases finales du tournoi olympique, l’équipe de France a retrouvé tout ce qui faisait sa force. Tout ce que l’on n’avait pas vu depuis le début de la préparation des Bleus, pour la compétition la plus prestigieuse d’un sportif de haut-niveau, qui plus est à domicile, celle d’une vie en somme. Avec un collectif retrouvé, un jeu offensif mieux structuré et une défense de haut niveau, l’équipe de Vincent Collet a su battre le Canada, prétendant à la médaille avec son armada de joueurs NBA emmenée par Shai Gilgeous-Alexander, qui s’est consolé un an plus tard avec le titre de champion et de MVP de la saison régulière.

Avec un trio de la génération 95-96 révolté (Cordinier-Yabusele-Lessort), qui ont symbolisé les choix forts du sélectionneur, les Bleus ont fait basculer Bercy dans l’ivresse. Après avoir dominé la première période (45-29), la France a résisté au retour des Canadiens en fin de match, notamment avec l’un de ses cadres, sur et en dehors des terrains, Evan Fournier.

La remise en cause d’Evan Fournier : l’élément déclencheur

Auteur de 12 points dans les quatre dernières minutes de la rencontre, dont sa prière pour sceller la victoire en fin de match, Evan Fournier a répondu par le jeu après avoir concentré l’attention médiatique. Suite à (l’inquiétante) défaite contre l’Allemagne pour clôturer les phases de poules à Lille, l’arrière avait tenu des propos forts en après-match, arguant que l »équipe de France se trompait dans sa façon de jouer : « De nos jours, la meilleure défense reste l’attaque. Ce n’est plus le jeu des années 90 ou 2000 où tu pouvais vraiment défendre demi-terrain », avait déclaré le Francilien.

« Pour nous, ce n’est pas du tout un exploit. On s’est juste mis à jouer comme on devait jouer. » Evan Fournier après la victoire contre le Canada en quart de finale des JO 2024

Même si la défense, tout comme sa sortie médiatique (« Ce que j’ai dit, je pense que ça nous a aidés »), ont grandement permis à la France de réaliser l’exploit contre le Canada, ce qui n’en était pas forcément un pour l’intéressé. « Pour nous, ce n’est pas du tout un exploit. On s’est juste mis à jouer comme on devait jouer. »

Le sentiment d’être « seuls contre tous »

Au-delà du jeu, lui et ses partenaires ont également été piqués au vif par le contexte et l’ambiance entourant l’équipe à ce moment-là de l’olympiade. Un an plus tard, à la fin du mois de juillet 2025, Guerschon Yabusele a révélé qu’il n’y avait pas que les observateurs, les journalistes ou encore le public français pour entériner les chances d’une médaille olympique. Le futur intérieur des New York Knicks a raconté l’atmosphère entourant le groupe France à ce moment-là : « Tout le coaching staff et certaines personnes à la FFBB étaient persuadés que c’était fini. On jouait le Canada en quarts, et tout le monde disait : “Il n’y a aucune chance qu’on les batte”. C’était fou. Tout le monde cherchait déjà des responsables… » Même si le nouveau capitaine des Bleus a nuancé ses propos après-coup : « Il y avait beaucoup de gens avec nous, attention, mais nous, les douze joueurs, avons tous eu ce ressenti de seuls contre tous. »

Au final, qu’importe la source de motivation, qu’importe qu’il ait fallu attendre d’être dos au mur dans un match couperet, l’équipe de France a commencé à écrire sa légende aux Jeux olympiques de Paris 2024 à partir de ce match contre le Canada. Pour aller chercher une formidable médaille d’argent, en ayant pris sa revanche sur l’Allemagne, sélection à la fois source de ses ennuis et de sa rédemption, avant d’échouer sur l’ogre Team USA en finale. Le 6 août 2024 n’était qu’un quart de finale, mais il restera inscrit à jamais dans le panthéon du basket français.