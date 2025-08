NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026

Les Chicago Bulls ont officialisé mardi le retour de leurs légendaires maillots noirs à rayures rouges pour la saison 2025-2026. Cette tenue emblématique, qui n’avait plus été portée depuis la campagne 2012-2013, marque le troisième uniforme Statement Edition de l’histoire de la franchise, vieille de près de 60 ans.

The Bulls are bringing back their retro black pinstripe uniforms from the Michael Jordan era.

