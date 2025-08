La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste

Giannis Antetokounmpo ne cache pas son admiration pour Victor Wembanyama. Lors du National Sports Collectors Convention de Chicago samedi, le double MVP des Milwaukee Bucks a clairement exprimé son intention d’acquérir des objets de collection liés au prodige français.

“I want Wemby’s first rookie card ever,” – Giannis Antetokounmpo

Giannis is a fan of Spurs' Victor Wembanyama and wants to collect all things Wemby collectibles… #nba #porvida #sanantonio #gospursgo #fearthedeer (via Goldin) pic.twitter.com/dmw40H4w0P

