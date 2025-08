Victoire historique du Portugal contre l’Espagne en préparation : gros avertissement avant l’EuroBasket

Alors que ce début de mois d’août est rythmé par les premiers matchs de préparation en vue de l’EuroBasket 2025, le Portugal vient de créer la sensation en s’offrant l’Espagne ! Lors d’un tournoi à Malaga, la Selecção a battu la Roja (76-74) dans un match spectaculaire. Une victoire historique pour Portugais, classés 56ème nation mondiale selon la FIBA, qui ont réussi l’exploit de renverser les champions d’Europe en titre, 5ème au classement mondial, pour la première fois de leur histoire.

L’Espagne avait pourtant pris un départ canon au Palacio Martín Carpena de Malaga. Les hommes de Sergio Scariolo menaient 27-14 après le premier quart-temps. La défense espagnole fonctionnait parfaitement, permettant de compter jusqu’à 17 points d’avance (34-17) en début de deuxième quart-temps, avant que le Portugal ne commence sa remontée. À la mi-temps, l’Espagne conservait encore 13 points d’avance (44-31), mais le troisième quart-temps a tout changé. Les Portugais ont serré la défense et profité de la maladresse offensive espagnole pour revenir dans le match.

Neemias Queta (2,13 m, 26 ans) s’est montré décisif pour le Portugal avec 15 points, 9 rebonds (dont 5 offensifs) et 3 passes décisives. Champion avec les Boston Celtics en 2024, le pivot NBA a inscrit le panier de la victoire avec un dunk à 3,8 secondes de la fin, après avoir déjà donné l’avantage à son équipe sur un autre dunk (72-70).

Neemias Queta vs Spain:

➤ 20 Minutes

➤ 17 Points

➤ 10 Rebounds

➤ 3 Assists

A double-double marks a good start from the Portuguese star at the preparation of #EuroBasket ! ⭐️pic.twitter.com/dCJWObnac3

— Portal do Queta 🇵🇹 (@PortalQueta) August 5, 2025