Après Spanoulis, un autre entraîneur grec débarque à Monaco en LF2

Monaco et ses équipes de basket prennent de plus en plus une consonance hellénique. Alors que Vassilis Spanoulis est aux manettes de l’AS Monaco, voilà qu’un autre sélectionneur grec va prendre en main une équipe du Rocher, le Monaco Basket Association, en LF2.

Une dernière saison aux deux visages pour Monaco BA

Promu dans l’antichambre de la Boulangère Wonderligue pour la saison 2025-2026, Monaco BA avait décidé de cesser sa collaboration avec l’historique Olga Tarasenko. Déjà coach de 2014 à 2020 en Principauté, la technicienne franco-russe était revenu en 2023 au MBA, tout juste relégué en NF1. Après deux ans de purgatoire, l’ancienne joueuse de LFB n’accompagnera cependant pas le club en Ligue 2.

Monaco Basket Association a réalisé une première partie de saison historique (16 victoires de rang), pour s’assurer un retour en LF2 dès la mi-mars, à l’occasion d’un match délocalisé à Gaston-Médecin devant 1400 spectateurs. Mais la fin d’exercice a été plus pénible, échouant à remporter le titre en NF1 (concédé à Champagne Basket) et subissant une nouvelle désillusion en finale du Trophée Coupe de France contre Rouen-Bihorel, après celle de 2024 contre Alençon.

Le sélectionneur de la Grèce arrive

Pour poursuivre sa progression en LF2, Monaco Basket Association a annoncé l’arrivée de l’entraîneur grec Petros Prekas, sélectionneur de l’équipe de Grèce féminine, 11e du dernier EuroBasket. Avant sa signature monégasque, il était assistant en EuroLeague, à Schio en Italie. Sur le Rocher, il sera accompagné d’un autre technicien grec, l’assistant Efstratios Nianios.