Sensation à Bercy : Rouen-Bihorel terrasse l’ogre monégasque et s’adjuge le Trophée Coupe de France !

Oui, visiblement, pour elles, Monaco, c’était bien de l’eau… Dans le petit corner de Bercy dévolu à la zone mixte, la chorégraphie était certainement préparée et toutes les Rouennaises, victorieuses du Trophée Coupe de France (60-52), sont venues danser et chanter sur le tube « Monaco » de Guy2Bezbar. « Monaco, c’est de l’eau ! »

Ça chambre dans la zone mixte de Bercy ! Le tube « Monaco » de Guy2Bezbar repris par les joueuses de Rouen-Bihorel, tombeuses de… Monaco en finale. pic.twitter.com/v7jnRQ4bWx — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) April 25, 2025

Et si elles avaient visiblement bien travaillé leur petit chambrage d’après-match, les joueuses de Rouen-Bihorel avaient surtout parfaitement préparé leur coup sur le parquet, faisant fi du CV de l’adversaire : l’archi-favori Monaco, seulement battu à Geispolsheim cette saison, un soir où il leur manquait leurs deux meilleures marqueuses Julie Tétard et Lysa Millavet, alors que la montée était déjà acquise.

« Je me demande si on avait vraiment envie de gagner… »

« On a toujours dit qu’on allait regarder Monaco dans les yeux », clame la MVP, Maty Fall, émue aux larmes par son trophée (9 points à 4/10, 11 rebonds et 5 passes décisives). Et cela s’est vu ! Un temps dans le dur (-7 à 40 secondes de la mi-temps), les Normandes sont ressorties comme des fauves des vestiaires, possédées, largement au-dessus physiquement. Une domination qui s’est traduite de façon effarante au niveau du rebond : 37 pour Monaco, 53 pour Rouen-Bihorel ! « 53 rebonds, je n’ai jamais vu ça », souffle la coach monégasque Olga Tarasenko. « Ça me dérange de dire ça mais je me demande si on avait vraiment envie de gagner. » De nouveau battu, un an après avoir été balayé par Alençon (65-84), le MBA a aussi manqué l’opportunité de devenir le club le plus titré de l’histoire de la compétition !

Rouen Bihorel a écrit une page de son histoire ✍️ Revivez la joie des joueuses du club normand à la fin de la rencontre face à Monaco pour décrocher le premier Trophée Féminin #CDFBasket de l'histoire du club. pic.twitter.com/F6JBXnAIA3 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 25, 2025

Un club qui devait être relégué en NF3 en 2023…

Son homologue, Corentin Mahé, n’avait lui pas ce genre d’interrogation… « J’ai entendu Olga, je n’ai aucun doute sur le fait que nous, nous avions envie de gagner ! Dans l’engagement, dans la dureté, dans le combat, on ne voulait rien lâcher ! » Un moment de gloire qui vient couronner deux formidables années traversées par le GCO Bihorel, censé redescendre en Nationale 3 en 2023, avant un repêchage administratif. Depuis, Rouen est venu se greffer à l’aventure, l’équipe est montée en NF1, s’est directement hissée sur le podium de la Poule B malgré son statut de promu et a triomphé à Bercy.

« La métropole de Rouen, qui veut mettre en avant le sport féminin, est venue nous soutenir depuis deux ans », apprécie Corentin Mahé, le technicien jurassien de Rouen-Bihorel. « On bénéficie d’installations de très haut niveau avec la Kindarena. On s’est attaché à développer toutes les infrastructures autour du basket pour mettre les joueuses dans de bonnes conditions et on a ensuite recruté les bonnes joueuses pour élever le niveau de l’équipe. » Dit comme ça, oui, Monaco, c’est vraiment de l’eau…