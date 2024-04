Alençon soulève le premier Trophée Coupe de France de son histoire contre Monaco BA

L’USBD Alençon nage en plein bonheur, le Trophée Coupe de France dans ses bras. Pour sa première fois en finale, le club de l’Orne l’a emporté face au deux fois vainqueur de la compétition, Monaco BA (65-84), ce vendredi 26 avril.

HI-STO-RI-QUE ✨@usbda61 remporte le premier trophée Coupe de France de son histoire 👏#CDFBasket | @CUAlencon pic.twitter.com/lQkH79gHgt — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2024

Les Alençonnaises avaient des « attitudes de guerrières »

Avant de se confronter en playoffs pour une accession en LF2, c’est dans l’écrin de Bercy qu’Alençon et Monaco se sont rencontrés. Ce sont les Normandes qui auront un petit avantage psychologique dans ces joutes printanières, après avoir retourné une situation qui commençait mal dans la capitale. Pour au final, soulever le premier titre de son histoire en 43 ans d’existence.

Menées 12-0 d’entrée, les joueuses de Fayssal Rhennam n’ont pourtant pas paniqué. Grâce à une énorme présence au rebond offensif (16 contre 8) et une défense retrouvée après quelques minutes d’atermoiements, Alençon a pu s’offrir la joie d’un premier trophée. « Je suis archi-fière de l’équipe, de la réaction, soulignait la capitaine alençonnaise Cassandra Vetu (12 points). On aurait pu après la défaite du week-end dernier (ndlr : défaite pour le premier match des playoffs à Villeurbanne) baisser les bras, baisser la tête. On s’est ressoudéq, on a réparé les liens en défense, on a mis de l’agressivité. Ça nous a relancé et on n’a jamais lâché derrière. » Son entraîneur Fayssal Rhennman abondait dans le sens de sa leader : « Aujourd’hui, on avait des attitudes de guerrières. »

« Il y avait presque tout Alençon à l’Accor Arena » Cassandra Vetu, capitaine d’Alençon

Les Ornaises ne pouvaient pas se permettre de lâcher, face à un public venu nombreux les soutenir (plus de 500 supporters). « Il y avait presque tout Alençon à l’Accor Arena, riait Cassandra Vetu.Voir une telle folie, des étoiles dans les yeux des gens, c’est dingue. Ça fait plaisir aussi de faire plaisir. Leur soutien nous a aidé de dingue ce soir. » Ces derniers ont certainement joué un rôle pour permettre à l’USBD d’avoir un surplus d’adresse (10/21 à 3-points), pour une équipe réputée avant tout pour sa défense. Et l’expérience de quelques joueuses aussi, comme Lisa Cluzeau, nommée MVP de la finale (20 points à 7/11 aux tirs, 3 passes décisives et 3 interceptions). À seulement 20 ans, l’arrière glane ainsi un 3e Trophée Coupe de France, après deux succès avec les U18 de Mondeville (2019 et 2022).

Lisa Cluzeau est nommée 𝐌𝐕𝐏 de cette finale 🏆 @usbda61 | #CDFBasket pic.twitter.com/5CZeJC6QPz — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2024

Monaco rate l’occasion d’écrire l’histoire avec un 3e titre

Alençon a donc privé Monaco BA d’écrire l’histoire du Trophée Coupe de France séniors Féminine, en décrochant un 3e trophée en 18 éditions, après 2017 et 2022. La technicienne Olga Tarasenko et ses joueuses tenteront de prendre leur revanche lors des playoffs d’accession en LF2, moins d’un an après leur relégation.

À l’Accor Arena (Paris)