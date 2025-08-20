Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France

La Bosnie-Herzégovine devra composer sans Xavier Castañeda pour l’EuroBasket 2025. Le joueur naturalisé américain a été contraint de déclarer forfait en raison de douleurs persistantes liées à une blessure, contractée fin février dernier… lors d’un match de qualification contre la France à Orléans !

Une décision prise au dernier moment par le staff bosnien

Le sélectionneur Adis Beciragic a officialisé la nouvelle ce mercredi 20 août, expliquant les circonstances de ce retrait inattendu. « Comme beaucoup le savent déjà, Castañeda se remettait d’une blessure quand il a rejoint la préparation de l’équipe nationale. À ce moment-là, tous les pronostics indiquaient qu’il serait pleinement prêt pour le championnat d’Europe. Malheureusement, cela ne s’est pas produit », a déclaré le technicien bosnien.

Cette situation s’ajoute aux difficultés rencontrées par l’équipe de Bosnie-Herzégovine, déjà privée de Dzanan Musa en raison d’une opération abdominale d’urgence. Xavier Castañeda a passé les derniers six mois sans jouer au basketball après sa blessure à la main survenue fin février. L’ancien super scoreur de la JL Bourg, deuxième marqueur de Betclic ELITE au moment de s’arrêter (17 points par match), a néanmoins connu une belle promotion cet été en s’engageant avec l’Unicaja Malaga.

« Nous avons attendu jusqu’au dernier moment, mais nous avons été simplement forcés de prendre cette décision, car il ressentait des douleurs qui l’empêchaient de donner son maximum dans les matchs à venir », a précisé le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine.

John Roberson, une solution d’expérience pour l’EuroBasket

Pour pallier cette absence, la Bosnie-Herzégovine a fait appel à un autre joueur naturalisé, John Roberson, un visage familier de la sélection et du championnat de France. L’ancien champion de France avec l’Élan Chalon (2017), également passé par l’ASVEL et la SIG Strasbourg, possède une solide expérience avec l’équipe nationale bosnienne et représente une solution de continuité pour le groupe.

« John est un joueur bien connu du reste de l’équipe nationale et s’intégrera rapidement dans notre système. Il est également important de souligner qu’il est en bonne forme physique, ayant passé l’été à s’entraîner, donc nous n’anticipons aucun problème sur ce plan », a conclu Beciragic.