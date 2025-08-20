Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »

Parmi les six joueurs français à avoir été drafté cet été en NBA, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) est le seul à ne pas avoir encore signé de contrat avec sa franchise à la mi-août. Drafté par les Los Angeles Clippers en 51e position mais échangé dans la foulée aux New York Knicks, l’ailier français veut faire sa place dans la Grosse Pomme, n’envisageant pas un retour en Europe pour la prochaine saison.

Dans une interview au Courrier de l’Ouest, Mohamed Diawara est revenu sur ses premières semaines avec la mythique franchise des Knicks, avec laquelle il veut se donner toutes les chances de réussir son rêve de jouer en NBA.

Mohamed Diawara est « prêt à tout pour rester » aux Knicks

Drafté au second tour, Mohamed Diawara n’a ainsi pas obtenu de contrat garanti avec les New York Knicks. Et contrairement à Noah Penda (Magic d’Orlando) et Maxime Raynaud (Sacramento Kings), la franchise ne lui a pas encore proposé de contrat. Le joueur reste cependant confiant.

« Je n’ai pas signé de contrat avec les Knicks, mais ça va se faire », indique-t-il. « […] Pour l’instant, je ne priorise pas un contrat type, je prendrai tout ce qui est à prendre. Que ce soit un contrat direct avec les Knicks, un two-way contract ou un contrat en G-League, tout me va. Puisque c’est ma première année là-bas en NBA, je suis prêt à tout pour rester avec eux, qu’ils voient le plus possible mon jeu. »

« Cette saison, je veux la faire aux États-Unis »

Souvent, dans le cas de draft tardive pour des joueurs non-américains, l’option du “Draft and stash” (droits du joueur appartenant à la franchise NBA, avec la possibilité de jouer à l’étranger pour progresser) est privilégié. Alors qu’un retour à Cholet était possiblement envisagé au lendemain de la soirée de repêchage, il n’en sera finalement rien pour l’ex-joueur du Paris Basketball. Mohamed Diawara compte bien faire toute la prochaine saison aux États-Unis. « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option, c’est fermé dans ma tête. Je me suis clairement dit : cette saison, je veux la faire aux États-Unis. Je n’ai même pas pensé à aller dans un gros club européen. J’ai envie de dire aux gens qu’il faut rêver grand, c’est ce que j’ai fait. »

Mohamed Diawara a déjà eu un premier aperçu du jeu américain avec la Summer League NBA. L’ailier a disputé quatre matchs, pour 7 points à 40% aux tirs, 5,3 points et 1 interception en 22 minutes de jeu en moyenne sur quatre matchs. Si l’ancien Choletais va devoir se renforcer sur le plan musculaire, il assure que les Knicks sont en tout cas très intéressé par son profil d’intérieur moderne capable de remonter le ballon. Il espère bien avoir sa chance, à un moment de la saison, d’intégrer la NBA, même s’il sait que le plus dur n’est pas d’y entrer, mais bien d’y rester.