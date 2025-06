Mohamed Diawara atterrit aux Knicks en n°51, record absolu : six Français draftés !

C’est une bonne surprise pour un joueur qui était resté en France pendant cette semaine de Draft, sans se douter de ce qui pouvait se passer. Depuis chez lui à Paris, Mohamed Diawara (2,05 m, 20 ans) a donc appris qu’il avait été drafté par les New-York Knicks en n°51. Une équipe qui faisait partie de ses 11 workouts effectués aux États-Unis depuis la fin de sa saison avec Cholet, comme nous l’avions révélé il y a quelques jours. Ce n’est donc pas un choix à l’aveugle. Il avait d’ailleurs reçu des conseils de son ami Pacôme Dadiet, qui sera son futur coéquipier si les Knicks ont pour plan de le rapatrier. Pour l’instant, aucun éventuel contrat n’a été évoqué.

