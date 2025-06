Mohamed Diawara maintient son nom à la Draft, un sixième Français drafté ?

La plupart des mock drafts NBA 2025 retiennent cinq noms de Français, les plus susceptibles d’être appelés par Adam Silver (ou Mark Tatum) la semaine prochaine à New-York. Mais un sixième tricolore pourrait bien tirer son épingle du jeu. Alors que Zaion Nebot a retiré son nom de la Draft, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) l’a lui bel et bien maintenu. Contrairement à l’année dernière, il est cette fois bien décidé à tenter sa chance.

Un contexte favorable

L’ailier choletais est actuellement aux États-Unis depuis début juin. Après la fin de saison avec Cholet au premier tour des playoffs de Betclic ÉLITE, il a de suite traversé l’Atlantique pour commencer une série de workouts avec des franchises NBA. Onze de ces entraînements privés ont été organisés et étalés jusqu’à la Draft, comme l’a annoncé son agent Olivier Mazet, qui communique un maximum sur son poulain.

Selon nos informations, Diawara a notamment obtenu des rendez-vous avec les New-York Knicks, les Chicago Bulls ou encore les Sacramento Kings. Donc des équipes qui ont des picks en fin de second tour, là où est projeté le Français. Ce mardi 17 juin, il est à Phoenix pour rencontrer les dirigeants des Suns, qui le suivent avec attention depuis un an et apprécient son profil. Il est aussi passé chez les Cleveland Cavaliers et les Portland Trail Blazers.

L’ex-joueur du Paris BAsketball est donc en pleine opération séduction auprès des franchises NBA. Il faut dire qu’il est tombé sur une bonne année pour avoir une chance à la Draft. Au vu des nouvelles opportunités de rémunération en NCAA, de nombreux prospects ont décalé leur candidature à la Draft à l’année prochaine. Ce qui a forcément pesé sur son choix final de maintenir son nom. Il n’y a par exemple que 15 candidats venant des championnats internationaux – dont cinq français. En tout, la NBA avait compté en mai 106 candidats officiels, soit le plus faible total depuis dix ans. À noter qu’il faut ajouter les joueurs automatiquement éligibles et en fin de cursus universitaire, comme Maxime Raynaud.

La patience est de mise ?

Avec seulement 5,8 points à 38,3% aux tirs (dont 31% à 3-points), 3,1 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne cette saison avec Cholet, Diawara n’a pas vraiment dominé le championnat français. Il n’a sur le papier pas le profil d’un joueur qui semble prêt pour la NBA, à part certains aspects de son jeu comme la défense ou la capacité à connecter le jeu en attaque. Mais il a par contre un gros potentiel à développer. Son joueur modèle Pascal Siakam a aussi mis beaucoup de temps à prendre ses marques et à progresser vers la superstar qu’il est aujourd’hui. « Ça sera un joueur de très haut niveau, avec je pense un rôle de couteau-suisse » nous avançait son coach Fabrice Lefrançois.

Certaines franchises pourraient prendre le parti Diawara, surtout au vu de la faible concurrence et de ses mensurations uniques (2,05 m pour 2,25 m d’envergure) pour un ailier. Avec pourquoi pas un “draft-and-stash” à venir, pour qu’il continue à se développer en Europe. « Le scénario idéal serait que je tombe sur une franchise qui voit vraiment mon potentiel et veuille l’exploiter » nous expliquait-il dans une interview en avril. Il est actuellement classé… 86e dans le Top 100 d’ESPN pour la Draft.