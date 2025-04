Après le Manceau Penda, le Choletais Mohamed Diawara s’inscrit aussi à la Draft NBA 2025

Mohamed Diawara, homme essentiel de la rotation de Fabrice Lefrançois à Cholet Basket, s’est inscrit à la Draft NBA 2025. L’ailier-fort, qui aura vingt ans au moment de la Draft, est le 2e Français à se porter candidat pour intégrer la ligue américaine, après Noah Penda. Il avait déjà présenté son profil aux 30 franchises NBA l’année passée avant de se retirer, faute de garanties concernant une sélection.

Next stop: NBA Draft 2025

After a season filled with growth, experience, and flashes of high-level potential with Cholet Basket, Mohamed Diawara @Modwra has officially entered his name into the 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗡𝗕𝗔 𝗗𝗿𝗮𝗳𝘁. #NBADraft pic.twitter.com/XFvtWxPQkq — Olivier MAZET (@OlivierMAZET) April 17, 2025

Peu de projections au second tour de la Draft

En cette saison 2024-2025, Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans) a cependant franchi un cap avec Cholet Basket. Parti du Paris Basketball où il ne disposait pas de temps de jeu, il est devenu un rouage important du collectif choletais, que ce soit en Betclic ELITE ou en FIBA Europe Cup.

Malgré une exposition bien plus importante dans les Mauges, Mohamed Diawara figure peu dans les mocks drafts, ou alors en fin de second tour. Il pourra cependant encore compter sur les playoffs du championnat de France, auxquels il est sûr de participer avec Cholet, pour faire monter sa côte. Il y a deux ans, les performances de Bilal Coulibaly en Betclic ELITE lui avaient permis de monter énormément, jusqu’à se faire drafter dans le top 10 par les Washington Wizards.

Un spécialiste défensif, avec du potentiel en attaque

Comme beaucoup de spécialistes défensifs, Mohamed Diawara ne présente pas de statistiques ronflantes avec ses 6 points à 40% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne en 22 matchs de Betclic ELITE. Cependant, son potentiel offensif est bien présent, lui qui est considéré comme un couteau suisse en attaque par son entraîneur. De plus, son tir extérieur s’améliore avec 34,5% de réussite derrière l’arc cette saison en 2,5 tentatives par rencontre. Mais sa polyvalence en défense, avec la possibilité de défendre de nombreux postes, reste sa plus grosse force.