En un GIF, Damian Lillard enflamme la toile et réagit aux révélations sur le rôle de Giannis dans son départ des Bucks

Le départ surprise de Damian Lillard des Milwaukee Bucks continue de faire parler, et de nouveaux détails émergent sur les circonstances de cette séparation. Selon un rapport d’ESPN, Giannis Antetokounmpo était informé de l’arrivée imminente de Myles Turner, ce qui a ultimement mené à la libération de Lillard.

Giannis is confirmed to have known about the Myles Turner signing beforehand and was said to be excited per @ramonashelburne pic.twitter.com/dP5ZK9NRi0

— BucksShowYo🦌 (@BucksShowYo) July 2, 2025