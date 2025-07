Neal Sako quitte officiellement l’ASVEL pour Valence

Et dire qu’il y a quatre ans, il était encore envoyé régulièrement en Nationale 1 par les Metropolitans 92, en vertu de sa double licence avec Rueil… Après une seule saison à l’ASVEL, Neal Sako (2,10 m, 25 ans) va désormais découvrir le meilleur championnat national d’Europe.

L’ancien tennisman, venu au basket sur le tard (à 16 ans), s’est engagé avec Valence, un club qui le courtisait déjà l’année dernière. Il a ainsi activé sa clause EuroLeague pour se libérer de sa deuxième année de contrat à Villeurbanne, qui l’a remercié pour « son professionnalisme au quotidien » tout au long de la saison.

LDLC ASVEL vous informe que Neal Sako ne sera plus villeurbannais la saison prochaine. Le club et le joueur ont trouvé un accord pour répondre à son souhait de découvrir un nouveau championnat. L'ensemble du club le remercie pour cette saison écoulée, son professionnalisme au…

Plus performant en EuroLeague qu’en Betclic ÉLITE

Devenu international français cette année, Neal Sako a découvert le grand monde avec l’ASVEL, auteur de débuts pétaradants en EuroLeague (30 d’évaluation contre la Virtus Bologne en octobre, MVP de la 2e journée). Irrégulier par la suite, l’ancien intérieur de Champagne Basket et Cholet présente tout de même un bilan convaincant en EuroLeague (9 points à 68% et 6,2 rebonds pour 12,4 d’évaluation), plus reluisant qu’en championnat (7,4 points à 64% et 6,1 rebonds).

« Franchement, je ne saurais pas l’expliquer », disait-il à la LNB, à propos de ce paradoxe, début mai. « C’est une bonne question. Je ne sais pas trop… J’ai l’impression que le spacing est différent en EuroLeague. Peut-être que le rythme et le timing m’ont plus réussi. Vu qu’il y avait beaucoup de matchs, j’arrivais parfois avec moins de jus le week-end que pendant la semaine. C’est peut-être un facteur d’explication, il y en a d’autres. »

Deux ans de contrat à Valence

Certainement remplacé par Bodian Massa à l’ASVEL, Neal Sako croisera son compatriote à la frontière espagnole. Mais lui va rejoindre un club plus huppé que Manresa, embauché par Valence pour les deux prochaines saisons. Sans Français dans son effectif depuis les départs de Damien Inglis et Alpha Kaba à l’été 2024, le VBC va ainsi renouer avec sa tradition tricolore.

Estamos fichando a Sacoooo 🥵 Benvingut, Neal 🧡 Cas 👉 Neal Sako, potencia y capacidad reboteadora para la pintura taronja Val 👉 Neal Sako, potència i capacitat rebotejadora per a la pintura taronja Eng 👉 Neal Sako, power and…

Florent Piétrus, Nando De Colo, Antoine Diot ou Louis Labeyrie ont tous remporté l’EuroCup avec Valence, Diot a même été l’un des artisans majeurs de son seul sacre national en 2017. Antoine Rigaudeau, Hugues Occansey, Cyril Julian, Mickaël Gelabale ou Joffrey Lauvergne ont également tous revêtu ce maillot orange.